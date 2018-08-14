إيران تقول إن مفاوضاتها مع العراق بشأن تصدير الغاز لم تتوقف

أعلن عضو إتحاد مصدري النفط والغاز والبتروکیمیاویات حميد حسيني يوم الاثنين عن إستمرار المفاوضات بین إيران ووزارة النفط العراقیة لتصدیر الغاز الإيراني إلی هذا البلد، مبينا ان الوزارة ترغب في إستبدال الغاز الطبیعي بوقود الدیزل والمشتقات النفطیة.

وقال حسيني في تصريح صحفي ان الجانب العراقي یرغب في إستخدام الغاز الطبیعي للصناعات والقطاع السکني.وبالطبع هذه المفاوضات في مراحلها الأولیة ولم یحدد بعد المستوی والزمن.

ولدی إجابته علی السؤال عماإذا کانت صادرات الغاز بحاجة إلی تأسیس خط أنبوب جدید؟ قال ان هذا الموضوع یجب أن یدرس ما إذا خطوط أنابیب سابقة لدیها قدرة إستیعابیة لنقل المزید من الغاز أو یجب إنشاء خطوط أنابیب جدیدة.

وکانت تجري المفاوضات لصادرات الغاز مع وزارة الکهرباء العراقیة سابقا والآن تجري مع وزارة النفط العراقیة.