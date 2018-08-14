ابو حزم الفساد وعصاه السحرية

رشيد سلمان

ابو حزم الفساد بشر ولد الخايبة بما يلي:

اولا: 200 قرار خدمي

ثانيا: 55 الف درجة وظيفية

ثالثا: تحسين الزراعة و الصناعة

رابعا: تحسين الاحوال المعيشية لولد الخايبة

خامسا: و اشياء كثيرة اخرى

سؤال: لماذا لم تبشرنا بما ذكر قبل التظاهرات؟

كانت اعذارك ان الخزينة خاوية و لم تقل ان الذين نهبوها انت و من معك و بوق النشاز المتحدث باسمك.

سؤال: اذا كانت الخزينة خاوية هل ستنفذ مشارعك الكاذبة بعصا سحرية خاصة بعد ان قال مستشارك (نحتاج 80 مليار للأعمار)؟

يا ابو حزم الفساد: لأكثر من 4 سنوات كذبت ثم كذبت ثم كذبت على ولد الخايبة و من كذب مثلك لا يمكن تصديقه ابدا لانه كذاب محترف.

همّك الوحيد الولاية الثانية لتخدم مولاك ترامب بفرض العقوبات على ايران و اولياء امرك ملوك و امراء الخليج الوهابيين (بسياستك المتوازنة) التي ذكرها المتحدث باسمك.

يا ولد الخايبة: لقد قشمرتكم الرئاسات الثلاث و شبكاتها منذ 2003 و كان اكبر الكذابين ابو الصولات الذي نهب و هدر 700 مليار دولارا و قد اثبت ابو حزم الفساد انه شر خلف لشر سلف.

يا ولد الخايبة: لا تصدقوهم لان الكل خانوا الامانة و الخلاص منهم بكل الوسائل اصبح ضرورة ملحة.

تظاهراتكم واعتصاماتك يجب ان تستمر و تشمل المنطقة السوداء و سيهرب الحرامية للم الشمل مع عائلاتهم التي تنعم بالعيش الرغيد بمالكم و نفطكم و انتم تشربون الماء المالح في الظلام.

الرحمة على ارواح شهدائنا الابرار الذين و الصبر الجميل لأهلهم و ذويهم.

الشفاء العاجل للجرحى و لمن عمى عيونهم الفلفل و خنقهم الدخان.