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ابو حزم الفساد وعصاه السحرية

رشيد سلمان
ابو حزم الفساد بشر ولد الخايبة بما يلي:
اولا: 200 قرار خدمي
ثانيا: 55 الف درجة وظيفية
ثالثا: تحسين الزراعة و الصناعة
رابعا: تحسين الاحوال المعيشية لولد الخايبة
خامسا: و اشياء كثيرة اخرى
سؤال: لماذا لم تبشرنا بما ذكر قبل التظاهرات؟
كانت اعذارك ان الخزينة خاوية و لم تقل ان الذين نهبوها انت و من معك و بوق النشاز المتحدث باسمك.
سؤال: اذا كانت الخزينة خاوية هل ستنفذ مشارعك الكاذبة بعصا سحرية خاصة بعد ان قال مستشارك (نحتاج 80 مليار للأعمار)؟
يا ابو حزم الفساد: لأكثر من 4 سنوات كذبت ثم كذبت ثم كذبت على ولد الخايبة و من كذب مثلك لا يمكن تصديقه ابدا لانه كذاب محترف.
همّك الوحيد الولاية الثانية لتخدم مولاك ترامب بفرض العقوبات على ايران و اولياء امرك ملوك و امراء الخليج الوهابيين (بسياستك المتوازنة) التي ذكرها المتحدث باسمك.
يا ولد الخايبة: لقد قشمرتكم الرئاسات الثلاث و شبكاتها منذ 2003 و كان اكبر الكذابين ابو الصولات الذي نهب و هدر 700 مليار دولارا و قد اثبت ابو حزم الفساد انه شر خلف لشر سلف.
يا ولد الخايبة: لا تصدقوهم لان الكل خانوا الامانة و الخلاص منهم بكل الوسائل اصبح ضرورة ملحة.
تظاهراتكم واعتصاماتك يجب ان تستمر و تشمل المنطقة السوداء و سيهرب الحرامية للم الشمل مع عائلاتهم التي تنعم بالعيش الرغيد بمالكم و نفطكم و انتم تشربون الماء المالح في الظلام.
الرحمة على ارواح شهدائنا الابرار الذين و الصبر الجميل لأهلهم و ذويهم.
الشفاء العاجل للجرحى و لمن عمى عيونهم الفلفل و خنقهم الدخان.

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