اجتماع حاسم بين العلاق وحمودي يسفر عن قرار مفاجئ للانتخابات الرياضية

قررت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اليوم الثلاثاء، ايقاف كل الاجراءات الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية الى اشعار اخر.

وذكر بيان للاولمبية ان ذلك جاء بعد اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بالامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، اذ بحث الطرفان الاجراءات الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية والبيان الذي اعلنته الاتحادات الذي اشارت فيه الى رفضها اقامة الانتخابات مالم تستند على معايير قانونية ومهنية تجعلها غير معرضة للطعن والتشكيك.

واضاف البيان انه “بناء على ماتقدم فان اللجنة الاولمبية تعلن ايقاف كل الاجراءات الخاصة باقامة انتخابات الاتحادات الرياضية والمكتب التنفيذي والعمل على اجراء حوارات لاحقة مع اهل الشان من اجل ايجاد السبل الكفيلة بتامين اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية وسلامتها قانونياً”.