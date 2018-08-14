ادارة شبكة الاعلام العراقي ومخرجات النجاح الاعلامي

معن بدري

معايير النجاح في اي مؤسسة تقاس بحجم المخرجات مقارنة بالمدخلات المالية المخصصة لتلك المؤسسة، ولكن في العمل الاعلامي فان مخرجات العمل تقترن بحجم العطاء الاعلامي الذي تقدمه المؤسسة بصرف النظر عن الموارد المالية المخصصة، وقد تلعب ميزانية المؤسسة الاعلامية دورا في النجاح وتوثر الى حد ما على غزارة الانتاج لكن هذا الامر لا يتحقق مع وجود ادارة غير ناضجة ولا تحتكم الى المنطق المهني في التعاطي مع مخرجات العمل.

فشبكة الاعلام العراقي طوال السنوات الماضية وبالرغم ما خصص لها من اموال لم تستطع ان تتجاوز عقدت اداراتها التي تم اختيارها على اسس حزبية خاضعة لشروط المحاصصة وهو ما جعلها تدور في فلك ثابت لا يستطيع التحرر من القيود التي فرضتها شروط تلك المحاصصة.

ولكن الواقع المهني للشبكة تغير بشكل لافت ومؤثر بعد تولي مجاهد ابو الهيل رئاسة الشبكة منذ اكثر من عام بما يتمتع به من شخصية اعلامية وثقافية منغمسة بابجديات المهنة ومتطلعة بعنفوان الشباب نحو فك تلك القيود والابحار بالشبكة نحو فلك جديدة وآفاق اكثر اتساعا، لتبدأ الشبكة رحلة تثبيت الذات واستخلاص الهوية الاعلامية وتنفيذ سياستها وفق المعطيات التي رسمها قانون الشبكة.

فمن يتابع حركة النهوض والتقدم الذي بات واضحا في اداء شبكة الاعلام العراقي وفق الاستراتيجية التي رسمتها الادارة الشابة يدرك ان النجاح لا يتعلق بما تمتلكه المؤسسات الاعلامية من ميزانية فقط انما يتوقف على صلابة الادارة ومنهجيتها في توجيه العمل صوب الحرفية والتعاطي السليم مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ان المخرجات الاعلامية للشبكة في السنة الاخيرة ما كان لها ان تكون بهذا النجاح والمهنية بدون خطوات عديدة اتخذتها الادارة وهي خطوات لم تسر على طريق معبدة سهلة المنال انما خضعت لاجراءات ادارية حاسمة وسياسة اعلامية تتوافق مع منظور الدولة وسياستها العامة وتحولت الشبكة من مؤسسة مغلقة باخبار وبرامج مستهلكة الى بيئة سليمة تستقطب الاعلاميين العرب وكبار الفنانين والمثقفين الذين باتوا يدركون ان هذا الصرح الاعلامي هو من بات يؤسس لمرحلة اعلامية جديدة تتسع للاعمال الدرامية الهادفة والبرامج السياسية التي توغل في عمق قضايا الوطن وتغطيات اخبارية تمسك بتطلعات الجمهور وتطرحها بمصداقية وموضوعية، ولم تعد شبكة الاعلام العراقي كما يتهمها البعض بانها ادات من ادوات لحكومة انما بات الجميع يدرك حقيقة موقع الشبكة في خارطة الوطن كونها تمكنت من التفوق على نفسها بعد ان حررها مجاهد ابو الهيل من قيود الماضي.

ان الادارة الناحجة هي معيار التقدم والعطاء وهو ما اثبتته ادارة شبكة الاعلام العراقي خلال عام من العمل الشاق وبموارد مالية محدودة بعد ان تمكنت الادارة من رسم وتنفيذ خطة العمل باسلوب مهني اختصر سنوات من الارباك وباتت الهوية الاعلامية الوطنية للشبكة واضحة وغير مبهمة، واعتقد ان ما انجزه ابو الهيل يعد واحد من ابرز النجاحات التي تحققت على المستوى الوظيفي والاداري وهو امر لا يمكن انكاره او التغاضي عنه، وما يجعلنا نقدم الدعم لهذا التوجه النابع من الاخلاص للعمل وتفهم لمتطلبات المهنة بما يتلاءم مع الظرف الراهن الذي يستدعي وجود حركة اعلامية نشطة ومنسقة تحت ادارة ناجحة قادرة على استيعاب شروط تلك المتطلبات.