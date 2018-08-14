(البرلماني بور..قتل 800 اسير عراقي) (العامري كم قتل من جنود العراق) (ليكون رئيس وزراء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع .. مدعوم بروابط الكترونية.. وفيه محورين..

المحور الثاني تعقيب على غلق مطعم المنصور اخيرا.. ليكشف نفاق الموالين لايران

اذا عضو البرلمان الايراني المنتخب من قبل الايرانيين، (قاضي بور) الذي كان هادي العامري يقاتل لجانبه على جبهات الحرب مع ايران ضد العراق.. صرح قبل سنوات بالصوت والصورة وسوف نرفق اعترافه برابط الكتروني.. .. مفتخرا بانه (قتل من 600 الى 700) عراقي .. داخل العراق على الطريق الرابط بين (العمارة والقرنة).. رغم ان (700) جندي عراقي سلموا انفسهم بدون قتال لعدم رغبتهم بالحرب.. ولكن مع ذلك قتلهم بمختلف الوسائل ومنها كما تقتل داعش ضحاياها.. بقطع رؤوسهم.. كما هو اعترف بذلك.. غير الذين قتلهم بالمعارك.. (وعند ذكره ذلك امام الحضور .. ضحكوا فرحا.. عندما قال بور قتلتهم جميعا.. مهللين ومصفقين).. ولا نستبعد اليوم هو ياتي للعراق ويزور ويضحك على اهالي الضحايا الذين ذبحهم وقتلهم.. ويبصق على العراق واهله.. قائلا (عراقكم ولاية تحت المداس الايراني) ..

ونضع لكم رابط الفلم باعتراف البرلماني الايراني.. (قاضي بور يعترف بقتله مئات العراقيين الاسرى) وعلى الرابط التالي:

سؤالنا هنا (هادي العامري كم قتل من الجنود العراقيين ومنهم المدنيين) ؟؟ حتى (تدعمه ايران).. فاذا قاضي بور قتل (700 عراقي) اسير.. يصبح برلماني؟؟ هادي العامري كم قتل من الاف الجنود العراقيين (حتى تجعله ايران قائد قوات بدر التي اسسها الخميني)؟؟ وتدعمه بان يكون وزيرا واليوم تدعمه كمرشح لرئاسة الوزراء؟؟ في وقت (ترشيحه لاي منصب ومنها لرئاسة الوزراء) بالعراق.. كفر بحد ذاته..

فكفر بل اكبر من الكفر.. ان يأتي شخص حياته قضاها كلها .. يقوم بقتل جنود العراق المجبرين قسرا.. على الحرب بالثمانينات.. والاقسى انه يجهر بان هدفه ليس (معارضة نظام صدام بهدف استبداله بنظام عراقي بديل).. بل (يعلن بانه يريد اسقاط صدام والبعث ليكون البديل خميني ونظام ولاية الفقيه الايرانية).. بالصوت والصورة.. حاله حال (سليماني واي ايراني اخر).. (ان امرنا الخميني.. حرب حرب، سلم سلم).. وهذه وصمة عار تلاحقه حتى مماته.. بل ما خرج على الاعلام باعترافات العامري كفيلة باحالته للقضاء بتهمة الخيانة العظمى باي بلد يحترم نفسه بالعالم..

اليكم رابط الفلم يظهر العامري وهو يقاتل لجانب الايرانيين ضد العراق..

ولم يكتفي بذلك.. اصبح وزيرا بعد عام 2003.. وبدل ان يحترم (كونه وزيرا لدولة باسم العراق).. نجده يذهب لايران ليقبل يد حاكم ايران والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني (خامنئي).. باهانة واذلال متعمد لشعوب منطقة العراق وللعراق معا.. تذكرنا بالرقم الطينية التاريخية التي تظهر ملوك مهزومين بالمعارك يقبلون يد الملوك المنتصرين بذلة بعد اخذهم اسرى لتلك الدول..

وهنا نضع رابط فلم يظهر العامري بكل ذلة ومهانة يقبل يد حاكم ايران، ولا نعلم كيف عشيرة بني عامر لم تقم بطرد هادي عامري من العشيرة بما يجب ان يكون.. لتبيض وجه ابناء عشيرتها.. ولكن هذا ما يحصل مستقبلا عاجلا ام اجلا..

رابط لتقبيل العامري ليد حاكم ايران خامنئي.. وهو وزير اتصالات

ونسال:

كيف يحتفل هادي العامري بعيد الجيش (6 كانون).. وهو قاتل هذا الجيش (لجانب ايران)؟؟

بالتسعينات .. قامت قوات من المعارضة بقتل (600 جندي عراقي) من المجندين الزاميا.. فحصلت هزة عنيفة بالجنوب وخاصة بالعمارة.. (فقالوا لهم تقتلون ولد الشيعة المجندين.. وتاركين صدام وامنه الخاصة وحرسه الجمهوري الخاص وفدائيو صدام ).. ليقع عملاء ايران بالتناقض (كيف تحتلفون اليوم بعيد الجيش العراقي 6 كانون) وهو نفس الجيش (الذين قتلتم أبناءه بالثمانينات)؟؟ اذن هادي العامري وامثاله هم من وقعوا بالتناقض وليس نحن..

وسؤال اخر: (ماذا تعتبرون ما تقوم به فصائل معارضة تونسية مسلحة بقتل الجنود التونسيين.. من جماعات داعش والقاعدة)؟؟ .. (ماذا تعتبرون.. من يستهدف الجيش المصري في سيناء)؟؟ اجيبونا (اليسوا ارهابيين).. (هل يبرر مثلا ان يحكم مثلا الجزائر حاكم دكتاتور.. ان يقاتل الجزائريين مع جيش النيجر.. ضد الجزائر) هل هذه معارضة ام خيانة ومرتزقة؟؟ المعارضة من تقاتل بالداخل.. مع ابناء شعبها.. وليس تقاتل لجانب دولة مجاورة اجنبية ضد ابناء شعبها..

ونعطي مثال اخر.. ديغول القائد الفرنسي قاتل لجانب الحلفاء ضد الجيش النازي الالماني الذي كان يحتل فرنسا لتحريرها.. ولم يقاتل مع الالمان ضد فرنسا لاحتلالها واخضاعها لحكم الالمان.. فمن يقوم بذلك خائن وعميل رخيص (ادعو الله ان وضحت)..

ثانيا: اعلموا نحن نعتبر الجيش العراقي واطلق عليه بمقالاتي (جيش الاحتلال العراقي لارض الرافدين).. فالجيش العراقي يجب ان يدخل بموسوعة غينس بانه الجيش الوحيد الذي لم تبقى محافظة ببلده لم يدمرها.. قبل عام 2003 دمر هذا الجيش محافظات الشيعية والاكراد.. وبعد عام 2003 دمر محافظات السنة العرب.).. ولكن السؤال.. هنا.. هل ابيح قتله واغلب ابناءه من الشيعة العرب من ابناء شعب وسط وجنوب؟؟ بالطبع كلا..بل اطالب بتنظيم العراق لثلاث دول ونخلص من جحيم العراق المصخم الواحد..

واعلموا ان القضية قضية قتل.. ولكن (عندما اقف مع جيش اجنبي.. واقتل جنود الجيش الذي انتمي لهم) تعتبر خيانة ولكن عندما اقاتل دفاعا عن قضيتي ضد هجوم ذلك الجيش المركزي.. داخل العراق نفسه وليس متجحفل مع بلد اجنبي) فهذا بحث اخر.. فهادي العامري قاتل مع الجيش الايراني.. واعلن بيعته لحاكم اجنبي وانه اراد اسقاط صدام ليكون الخميني القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني بديل عن صدام)؟؟ اي اراد الاجنبي بديل الحاكم العراقي؟؟ وهذا سبب فشل المعارضة باسقاط صدام.. واطالة حكم صدام.. والفشل بكسب دعم دولي لقضية المعارضة لاسقاط الطاغية.. اي لو طالب باسقاط صدام ليكون البديل نظام عراقي اخر.. غير تابع لدولة اجنبية.. ولم يقاتل مع جيش اجنبي ويعلن ولاءه له.. لكان هذا مبحث اخر..

المحور الثاني بالموضوع:

نبين فيه نفاق.. من يحكمنا اليوم من (شيعة ماما طهران) بالسلطة بالعراق..

(اغلاق مطعم ببغداد.. بسبب اغنية تمجد بصدام لانه حارب الشيعة ام حارب ايران)؟؟

فقد تم اغلاق مطعم ببغداد، اقام احتفالا بنهاية الحرب العراقية الايرانية 8/8/1988.. ومجد فيه باغنية من حرب الثمانينات ذكر فيها صدام تمجيدا..

هنا نقول: الجهات التي وراء (اغلق المطعم) بسبب (اغنية تمجد بصدام)؟؟ انفسهم من (يمررون بالمناهج الدراسية .. بما يمجد بصلاح الدين الايوبي الذي اباد دولة شيعية.. من الوجود بشمال افريقيا “الفاطمية” وقتل اعداد كبيرة من الشيعة.. وهدم مساجدهم.. وحول الازهر من مسجد شيعي الى معبد سني)..الم اقل لكم منافقين)..

فصدقونا انهم (ينتفضون ضد من يذكر صدام ويمجده).. ليس لانه قتل شيعة العراق.. (ولكن لان ايران تعتبره عدوا لها) .. ولو صدام لم يقاتل ايران.. وبنفس الوقت قتل شيعة العراق.. (لرايتم ان من يحكمنا من شيعة ماما طهران من الاحزاب الاسلامية والمليشيات.. لا يبالون ولو بنيت تماثيل لصدام وجداريات له).. بنص النجف الاشرف..

ونزيد لمن يتهجم على عمر بن الخطاب لكسره ضلع فاطمة الزهراء عليها السلام.. واحد مغتصبين الحكم من الامام علي عليه وعلى البشرية السلام.. هل ستغلقون الجوامع وقاعات الاحتفالات اذا ما مجد باسم عمر بن الخطاب؟؟ الجواب كلا.. اذن كم انتم منافقين باغلاقكم مطعم المنصور..

واليكم رابط الكتروني بعنوان (اغلاق مطعم ببغداد لمجرد اغنية)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013566150914

من كل ذلك.. نؤكد ضرورة اضعاف النظام الايراني او قلعه من جذوره..

فترامب (نقل المعركة لداخل حدود ايران ) كاستراتيجية (لاضعاف ايران واذرعها بالمنطقة معا)

فدائما ننصح الامريكان.. بان الحل ليس بمواجهة اذرع ايران بالمنطقة.. فايران تخرج اقوى بعد كل ازمة.. لان الدماء التي تسفك هي دماء شعوب المطقة.. المدن التي تدمر هي مدن حلب والموصل والفلوجة وحمص.. الخ وليس مدن شيراز او طهران او اصفهان اي ليس مدن ايران.. والاموال التي تخصص للحروب هي ميزانية العراق.. وبعد ذلك ايران تخرج تجني الثمار والصفقات لمصالح ايران القومية العليا..لذلك نؤكد دائما ومنذ سنوات وبمقالاتنا.. للامريكان بضرورة ضرب العشش.. اي ضرب واضعاف نظام ايران داخليا ونقل المعركة لداخل ايران.. وبالتالي يضعف النظام الايراني واذرعه معا..

وننبه لرد القائد العسكري (عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي)..

احد القيادات من الشيعة العرب البارزين..يرد على (سليماني وذيول ايران).. (الانتصار على داعش بجهود العراقيين.. ولا يحتاج لايراني).. (والعمليات مجرد تطويق واقتحام).. فعلى شنو بعد ذلك .. (التضخيم سليماني الذي قتل من العراقيين بحرب ايران اكثر من ما قتلت داعش من العراقيين)..وننبه الغطاء الجوي امريكي.. وليس ايراني.. والدماء التي سفكت ابناء الشيعة العرب المتطوعين الكفائيين.. وقوات الجيش المركزي للعراق وقوات مكافحة الارهاب.. بدعم من التحالف الدولي..

والاموال التي خصصت للحرب هي اموال خزينة بغداد وليس طهران.. والمدن التي دمرت مدن العراق وليس مدن شيراز او طهران..فعلى شنو التضخيم بايران ونظامها الرذيل..

من كذلك نسال.. (من يريد فرض سيادته على المنطقة امريكا ام ايران)..:

– من وضع صور زعماءه بالعراق اليست ايران بصور خامنئي وخميني كجداريات بالعراق.

– من اسس مليشيات تجهر بولاءها لايران وتستعرض بنص بغداد وترفع اعلام ايران.

– من ملئ العراق مخدرات اليست ايران.

– من قطع 41 نهر عن العراق و جفف اراضيه.

– من يرمي مياه البزل المالحة على البصرة اليست ايران.

– من يدعم احزاب اسلامية فاسدة منذ سنوات ولحد اليوم وهي موالية لا يران بالعراق.

– من يرفع شعارات الموت على دول كثيرة بالعالم ضد امريكا .. اي يدعون لموت 300 مليون امريكي طفل ورجل وشيخ.. اليست ايران.

– من يعرض زعيمه ولي امر البشرية اجميع واجب الطاعة ولي امر المسلمين.. اليس خامنئي كحال البغدادي يعرض نفسه خليفة المسلمين الواجب الطاعة من العالمين..

من كل ذلك ايران من تدعو لتصدير الثورة واخضاع المنطقة لها.. وليست امريكا..

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من كل ذلك:

عندما تكون قاتلا لاكبر عدد من العراقيين لصالح ايران.. ستكون ذو حظوة لدى ايران

عندما تقتل اكبر عدد من العراقيين.. لصالح دولة الخلافة.. ستكون ذو حظة لدى داعش

عندما تكون كتلتك السياسية ..سارقة اموال اكثر بالفساد.. ستكون فرصتك.. بالحكم اعلى

عندما تكون سياسي نجحت.. ببناء امبراطورية مالية خلال حكمك.. سيتم تدويرك بالحكم

عندما تكون مليشياتي.. تنجح بقتل اكبر عدد من العراقيين.. لصالح زعيمك.. ستكون قائدا

روابط ذا علاقة .. تكشف كيف ايران اذلت الشيعة العرب والجنود العراقيين معا:

انتباه: (لا يوجد أي ايراني يبوس راس عراقي يزور قم او ايران).. فلماذا هذا الاذلال للشيعة العرب من قبل ايران

(ايران تجعل العراقيين يقبلون اقدام الايرانيين الذين يزورون كربلاء وتفرض الذلة عليهم)..

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جنود عراقيين .. يبوسون قنادر الايرانيين..

عراقيين ينظفون احذية الايرانيين.. ولم يشبع كل ذلك حقد الايرانيين على الشيعة العرب

ايرانيين يهتفون بطرد العرب الشيعة من مشهد

عشرات الاف الايرانيين يسبون العرب بملعب بايران

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واخير يتأكد للشيعة العرب.. منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم