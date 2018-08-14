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التحالف الدولي يعلن اتفاقا بين أربيل وبغداد على وضع نقاط امنية قرب كركوك

أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يوم الثلاثاء موافقة كل من حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية في بغداد على إعادة فتح الطريق الرئيس الرابط بين أربيل وكركوك.

وقال المتحدث باسم التحالف شون رايان في تدوينة له على موقع “تويتر” اليوم، “لقد وافقت حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان على إعادة فتح طريق أربيل – كركوك بأسرع ما يمكن، وإنشاء المواقع والسلطات الخاصة لنقاط التفتيش على طول الطريق”.

وأضاف انه في الأسبوع الماضي وحده ، أسفرت العمليات في جميع انحاء العراق عن إلقاء القبض على أكثر من 50 مشتبها بهم بالإرهاب، وأزاله أكثر من 500 من الاجهزة المتفجرة المرتجلة والذخائر.

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