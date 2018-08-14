التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للدراستين الابتدائية والثانوية

أكدت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، تحديد يوم السادس عشر من أيلول موعداً لبدء امتحانات الدور الثاني لطلبة الدراسة الابتدائية غير المنتهية ولمدة ٦ أيام.

وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير ان امتحانات الكورسات لطلبة الثانوية (المتوسطة والإعدادية) ستكون للمدة من يوم الاحد المصادف ١٦/٩ ولغاية يوم السبت المصادف ٢٩/٩ .

وأوضح البيان بأن إدارات المدارس مخولة بوضع الجداول حسب ظروفها، مبينا أن امتحانات المحملين ستكون ضمن نفس الفترة المحددة لامتحانات الدور الثاني.

ونبه البيان إلى إن الامتحان الذي يصادف في يوم عطلة ينقل إلى اليوم الذي يليه.