Posted on by

التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين

الاعلامي قيس عبد المحسن علي

كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة شركات تسويق اللاعبين في العالم عموما وفي العراق على وجه الخصوص واصبحت هذه الشركات تمارس اعمالها في السوق العالمية بشكل ملفت للنظر والتسويق في المعنى العام هو العرض والطلب اي استطلاع الرأي والاتجاهات السائدة في السوق ومن ثم توجيه المنتجات والخدمات الرياضية لتتوافر مع تلك الاتجاهات بجهود وافكار مخطط لها من قبل اخصائيين في المجال للوصول الى المنافع المرجوة اهمية التسويق الرياضي للتسويق الرياضي اهمية كبيرة في الارتقاء بالأنشطة الرياضية عموما ولاعبي كرة القدم على وجه الخصوص من الناحية التعليمية والبدنية والتدريب الحديث شركات التسويق الرياضي في العراق بدأت شركات التسويق الرياضي بالتوجه الى فتح مكاتب لها في العراق لتجد البضاعة المطلوبة كون العراق زاخر بالموارد البشرية والمواهب الرياضية وبالإمكان تحقيق الفوائد الاقتصادية فيه وتوجهت هذه الشركات الى تسويق المواهب الكروية الى الخارج ولكن ما يعيب على اكثر هذه الشركات هو العمل الغير جاد اي بمعنى عمل تجاري خالي من التسويق الحقيقي وبذلك يكون الخاسر الاكبر هو اللاعب العراقي لأنه يدفع الاموال من اجل تحقيق احلامه في الاحتراف الخارجي ولكنه ينصدم بعد السفر بتحويل التسويق الى سفرة سياحية لبضعة ايام يقضي فيها اللاعب يومين في الذهاب والعودة والبقية في نزهة ويكون اللعب او الاختبار الرياضي يوم او يومين وجميعنا يعلم ان في العمل الرياضي يجب ان يكون اللاعب جاهز بدنيا وفنيا ليستطيع ممارسة النشاط الرياضي وفي التسويق الرياضي الحقيقي يجب ان يتم اعداد اللاعب من خلال البناء الرياضي الصحيح والتدريب بأحدث الطرق العلمية الرياضية بحيث يصل الى السوق العالمية اثناء التسويق وهو في كامل الجاهزية ليكون مؤهل للتسويق لان اللاعب اصبح بضاعة وواجهة للبلد ويجب ان تكون هذه البضاعة صناعة من النوع الجيد اما ما يحدث في بعض شركات التسويق في العراق هو فقط كسب الاموال بدون صناعة وبدون تسويق حقيقي لذا وجب على الدولة تشريع قوانين للتسويق الرياضي من اجل حماية الرياضي العراقي ويجب على الرياضي العراقي الحذر من السفر مع هذه الشركات بدون ضمانات قانونية تحفظ حقه ويجب الاهتمام بالأكاديميات الرياضية فهي الصانع الحقيقي لأبطال الرياضة واكبر برهان على ذلك هو منتخب المانيا الفائز بكاس العالم 2014ومنتخب فرنسا بطل مونديال روسيا 2018 .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close