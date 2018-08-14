العبادي: تركيا حريصة على تصدير نفط كركوك وفتح منفذ حدودي مباشر مع العراق

قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء ان تركيا تولي أهمية لإعادة تصدير النفط من محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد عبر أراضيها، وكذلك فتح معبر مباشر بينها وبين العراق.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه “في ملف الامن وضبط الحدود موقفنا واضح باننا نرفض أي اعتداء ينطلق من اراضي العراق الى تركيا او أي دولة جارة أخرى”.

ولفت الى ان “هناك رغبة من تركيا للاستثمار في العراق، وهناك طلب منها أيضا لبفتح قنصليتين في محافظتي البصرة ونينوى، ونحن نرحب بهذا الطلب الذي يسهم في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجانبين”.

وأضاف انه “بحثنا في المجال النفطي فيما يخص تصدير النفط من كركوك وعبر الحدود العراقية من فيشخابور الى تركيا، والجانب التركي حريص على ذلك”.

وتابع العبادي بالقول انه “يهمنا ان يكون هناك معبر حدودي مباشر بين العراق، وتركيا، وهذا ما تحدثنا عنه”، معلنا ان العراق سيقف مع تركيا في ازمتها المالية.