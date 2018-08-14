العراق يحدد موقفه من عقوبات ترامب على ايران: هذا ما سنفعله بقضية الدولار

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، موقف العراق من “الاعتداء” على دول الجوار.

وقال العبادي في المؤتمر الاسبوعي ان “موقفنا ثابت برفض الاعتداء على دول الجوار انطلاقا من الاراضي العراقية”.

واضاف العبادي ان “التزامنا في موضوع ايران هو عدم التعامل بعملة الدولار، وليس الالتزام بالعقوبات الامريكية”.

وترأس حيدر العبادي أمس الاحد اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات بين العراق وايران، والمصالح الكبيرة التي تربط بينهما واهمية الحفاظ عليها.

ورفض المجلس “التفسيرات الخاطئة والتصريحات المسيّسة لموقف العراق الرسمي الذي ادان سياسة تجويع الشعوب والذي عبر عنه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”، حسب بيان لمكتب العبادي.

وأكد المجلس على “اهمية الحفاظ على العلاقات المميزة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية”.