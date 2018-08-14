القائد الراحل
بقلم / مجاهد منعثر الخفاجي
تنحت ريشة فنه فــــــكر نــــــير
ولسانـــــه بالــــــــخير لا يقصر
عنه الــــــفم لا يستطيع أن يعبر
كـــلامه بـــــــروح البيان يثمر
يـــــرد المجد من مأثره ويصدر
طهــــــر روحــه للمعالي تصور
لخدمة وطــــن وأبنائه لا يقصر
تشع افكاره بالإصلاح وتــــزهر
دنيانا ازدهــــــت بعرفانه تتأطر
لمشروعه كـــــادت قوى تتفجر
تبنى البــــــلاد و بـــرايه تتعمر
أبناؤها بـــذلك القـــــائد تتبختر
أذهـــــل العدو حتى غدا متحير
هــــــزت الربيع فضيلته منظر
عز الدين لمثله زمن لا يتكرر