انتشار الأمراض الجلدية في قضاء شط العرب

قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الاثنين، ان فرق مكتب المفوضية في محافظة البصرة سجلت ارتفاع كبير في نسبة الملوحة في مياه الشرب المقدم الى المواطنين في محافظة البصرة مما يسبب امراضا معوية وجلدية لمستخدميه.

واضاف الغراوي في بيان انه وفقا لبيانات موثقة لدينا قامت بتزويدنا بها مختبرات السيطرة النوعية التابعة الى شركة نفط البصرة اشرت تسجيل اعلى النسب الملحية المذابة في الماء في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة وهي 13,850 نسبة الاملاح المذابة في الماء في حين تشير الاحصائيات العلمية المختبرية بان نسبة الاملاح المذابة في الماء يجب ان لاتتجاوز (1200) ppm بكل الاحوال .

وطالب الغراوي من الحكومتين الاتحادية والمحلية التحرك الجاد لانشاء المشاريع العملاقة لتحلية المياه والتي كانت جزءاً من المطاليب المرفوعة من قبل متظاهري البصرة من اجل ديمومة الحياة لديهم.

وفي ما يلي جدول بذلك وحسب مناطق المحافظة

القرنة (450) PPM

المدينة (450) PPM

الزبير (1,150) PPM

الهارثة (2,500) PPM

الشوارع الاربعة (9,250) PPM

النفط (11,350) PPM

التنومة (12,000) PPM

الخليلية (12,500) PPM

ابو الخصيب (13,850) PPM

علما بان النسبة المقدرة فعلا في المياه المعبأة في معدلاتها الاعتيادية تبلغ :

الماء المقطر (10) PPM

المياه المعدنية (35) PPM

ماء البحر (35,000) PPM