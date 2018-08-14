انتقاد لزيارة العبادي لتركيا: سيشملها بموقف العقوبات

انتقد السياسي عزت الشابندر اليوم الثلاثاء زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تركيا.

وقال الشابندر “هذه الزيارة لا أهمية لها اذ ان رئيس حكومة منتهية ولايتها لا يستطيع ان يقدم شيئا”.

واضاف “الرجل الذي يستجيب على عقوبات على ايران رغم علاقات البلد التاريخية مع العراق فحتما سيستجيب على العقوبات مع تركيا ايضا”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، أن حكومته مضطرة إلى دعم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وتعرض العبادي لحملة انتقادات واسعة خصوصا من الاحزاب العراقية الموالية لايران اثر تأكيده التزام العقوبات الاميركية على ايران.

ووصل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم الثلاثاء الى العاصمة التركية انقرة على رأس وفد حكومي.

وسيتم خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون بين البلدين وبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالمياه والكهرباء والصحة والصناعة والاستثمارات والامن والثقافة وغيرها من الملفات المشتركة. بحسب بيان لمكتبه.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التركية، فان العبادي سيجري زيارة عمل لتركيا، ويبحث خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.