بتوجيه عاجل.. شاحنات تتحرك من الكويت نحو العراق

تحركت شاحات من الكويت إلى العراق، وذلك بعد توجيهات من أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وسلمت الكويت، اليوم الاثنين، لوزارة الموارد المائية في جمهورية العراق أربع وحدات لتحلية المياه، وذلك في إطار تقديم الدعم للأشقاء في العراق، بناء على توجيهات من سمو أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بو شهري، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات تصل إلى مليون جالون إمبراطوري باليوم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأشار إلى أن التسليم تم صباح اليوم على الحدود الكويتية العراقية؛ حيث قام وفد فني من وزارة الكهرباء والماء بتسليم هذه الوحدات إلى المسؤولين في وزارة الموارد المائية العراقية وذلك بحضور قنصل عام الكويت في البصرة يوسف الصباغ.

يذكر أن وزارة الكهرباء والماء الكويتية قد تبرعت الشهر الماضي بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو واط وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية.

من جانبه قال القنصل الكويتي العام في محافظة البصرة يوسف الصباغ في بيان أصدرته القنصلية إن هذه المحطات جاءت لتخفيف جزء من أزمة المياه الحاصلة في العراق.

وأضاف الصباغ أن هذه الوحدات تأتي استمرار لسلسلة الدعم المقدم من حكومة الكويت للشعب العراقي الذي “نرتبط به بعلاقات وطيدة مبنية على حسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين”.

من جهته أكد مدير المياه الجوفية في البصرة ممثل وزارة الموارد المائية العراقية عبد الجبار حنون السعيدي إن هذه المحطات ستخدم شريحة معينة من المجتمع العراقي في القرى والأرياف والمناطق النائية التي تعاني أزمة ملوحة وشحة مياه.

بدوره أعرب ممثل حكومة البصرة المحلية مدير ناحية سفوان طالب الحصونة عن شكره لحكومة الكويت لما تقدمه من دعم مستمر إلى العراق وآخره وصول محطات التحلية التي من شأنها المساهمة بشكل فاعل في توفير المياه الصالحة للشرب خصوصا في مناطق جنوب العراق.