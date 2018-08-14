بيان صحفي: عقد ائتلاف الوطنية الموسع اجتماعاً في مقر الائتلاف ببغداد

عقد ائتلاف الوطنية الموسع اجتماعاً في مقر الائتلاف ببغداد، اليوم الثلاثاء، وبحضور قادة الائتلاف الدكتور صالح المطلك والدكتور سليم الجبوري والسيد قاسم الفهداوي رئيس تحالف عابرون والسيد كاظم الشمري الرئيس السابق للكتلة النيابية للائتلاف .

وقد ناقش الاجتماع اخر المستجدات على الساحة السياسية وفي مقدمتها الحوارات والتفاهمات مع الشركاء السياسين وصولاً لتشكيل الكتلة الاكبر .

وقد شدد المجتمعون على وحدة ائتلاف الوطنية وتماسكه، مؤكدين على اهمية ان يلعب الائتلاف دوراً رئيساً وبناءً في تشكيل الكتلة الاكبر القادرة على انهاء الاوضاع الاستثنائية التي تتعلق بالمحاصصة والطائفية السياسية وانصاف النازحين واعادة الاعمار ومحاربة الفساد، والتي تعمل على بناء مؤسسات الدولة الناجزة وصولاً لتحقيق المواطنة الكاملة التي تقوم على العدل والمساواة وانهاء المظاهر المسلحة غير النظامية وتقنين الموافقات على حيازة الاسلحة خاصةً تلك التي تخرج عن نطاق الدفاع الشخصي .

ائتلاف الوطنية

14 اب 2018