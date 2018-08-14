تبقى تونس الشقيقة الوجهة المفضلة للجزائريين والعرب والاجانب

تونس – قائد علي شايب

سواح وفعاليات جزائرية تحذر من مغبة الانسياق وراء نداءات و المغالطات المفضوحة والفاشلة لضرب السياحة بتونس

هزت مؤخرا موجة قلق السواح الجزائريين إثر الوشايات المغرضة التي تُنفّر من التوجه إلى نزل ومركبات سياحية في مدن تونسية، عقب تداول فيديوهات مشكوك في صحتها، ويزعم مروجوها تعرض أسر جزائرية إلى طردها من أحد الفنادق بتونس واستبدالهم باجانب غير عرب

وفي غضون ذلك قال نائب مدير الجامعة التونسية للنزل ، السيد سليم إلديماسي وصاحب فندق Helya beach انه لا يمكن التخلي عن السياح الجزائريين حتى عقب عودة الأجانب، بالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط الشعبين الجارين التي اختلطت دمائهم للتصدي للمستعمر

. كما اتهم السيد سليم إلديماسي وصاحب فندق Helya beach إثر تداول “أنباء مزعومة” عن تعرض عائلات جزائرية للطرد من الفنادق التونسية وتعرضهم لسوء معاملة، جهات بمحاولة تكسير وجهتها السياحية عن طريق الترويج لأخبار لا أساس لها فهي مجرد جهات مغرضة تدير حملة لمقاطعة تونس، والتي تعتبر الوجهة المفضلة للجزائريين صيفاً

مضيفا أن الحملة ذهبت إلى أبعد من ذلك لتخطيط مدبر وممول لزرع البلبلة بغية خطف السوق الجزائرية وتحويلها إلى وجهات سياحية اخرى

وأوضح انها مجرد احتيال من أحد مكاتب أعمال دخلاء عن قطاع السياحة غير المرخصيين. تأخذ حجوزاتها من الفنادق وتلغيها بعد أن تمنح نسخة الحجز إلى الزبون فيذهب إلى الفندق ليصدم بعدها بعدم تواجد الحجز فهذه العملية المنفردة والمحتالة لاتفسد في السياحة قضية فهي موجودة حتى في الدول الغربية فقط لأبد أن تعالج وكبحها من الانزلاق.

وأوضح السيد سليم إلديماسي وصاحب فندق Helya beach أن السياحة تشكل أهم مورد دخل لتونس وبالتالي فإن سلطات البلاد تحرص على تطوير الخدمات وجلب أكبر عدد من السياح، وبالتالي فإن الأخبار الرائجة عن سوء معاملة الجزائريين لا أساس لها من الصحة.

وتبقى تونس وجهة راقية لقضاء العطلة للعرب والاجانب مما فيها من إمتيازات كبيرة وعلى رأسها التسعيرة المنخفضة لخدمات الفندق شامل الوجبات وتنوع وقيمة الخدمات السياحية وستبقى معاملة السياح الجزائريين الذين ظلوا يتوافدون على تونس حتى في محنتها الأمنية .