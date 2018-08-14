تركيا تعلن معبرا جديدا مع العراق وتفاصيل اجتماعات العبادي

قال سفير تركيا لدى العراق، فاتح يلدز، إنّ وفدي أنقرة وبغداد سيجتمعان خلال الأسبوعين القادمين لفتح معبر “أوفاكوي” الجديد بين البلدين.

وأوضح يلدز في حديث لوكالة الانباء التركية، أن الوفدين التركي والعراقي سيجريان زيارة ميدانية إلى مكان المعبر للبدء فعلياً بأعمال الإنشاء.

وأعرب يلدز عن ثقته بأن معبر أوفاكوي الجديد، سيجلب مزيداً من الانتعاش التجاري والاقتصادي لمدينة الموصل العراقية.

وعن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى تركيا قال يلدز “هناك مسائل مهمة سيتم مناقشتها خلال هذه الزيارة، أهمها إعادة إعمار البلاد بعد هزيمة داعش”.

وذكر يلدز أن تركيا تعهدت بتوفير 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق، وأن انطلاق عملية الإعمار متوقفة على تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.

وأشار السفير التركي إلى أن وفد العبادي يضم عددا من المسؤولين عن قطاعات الكهرباء والمياه والنفط، وأن الوفد سيناقش مع الجانب التركي كيفية إدارة هذه القطاعات، لا سيما أن بعض المدن العراقية شهدت في الأونة الأخيرة مظاهرات احتجاجية لتكرر انقطاع الكهرباء والمياه.

وتابع قائلاً: “كل هذه المسائل تندرج ضمن أجندة العلاقات بين البلدين، وبالنسبة لتجارة النفط، ما زلنا ننتظر تفاهم الحكومة المركزية وحكومة أربيل حول هذا الموضوع”.

وأضاف يلدز أن الجانب التركي سيطرح خلال الاجتماع مع العبادي مسألة مكافحة منظمة “بي كا كا”، على اعتبار أن مكافحة تنظيم “داعش” قد انتهت.

وأردف قائلاً: “الدستور العراقي ينص على عدم إيواء أي منظمة تشكل خطراً أو تهديداً على دول الجوار، والقضاء على “بي كا كا” مسؤولية يفرضها الدستور العراقي على حكومة بغداد، ثم إن هذه المنظمة تشكل تهديداً على أمن ووحدة بلادهم أيضاً”.