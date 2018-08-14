حال العرب المزرى

احمد كاظم

العرب بالرغم من ارضهم الواسعة من المحيط الى الخليج و تعداد نفوسهم 300 مليون نسمة و ثرواتهم المعدنية الهائلة على راسها النفط و الغاز لا (وجود لهم) في العالم سياسيا و اجتماعيا و علميا و اقتصاديا.

الاسباب:

اولا: عمالة ملوكهم و امرائهم و رؤساء جمهورياتهم للغرب خاصة لأمريكا لغرض البقاء في مناصبهم و ترميهم في المزابل بعد نفاذ فائدتهم وتستبدلهم بأمثالهم و حسني مبارك و صدام اشهر مثالين.

ثانيا: لولا خنوع الشعوب العربية و ادمانها على الذل و المهانة لما استطاعت امريكا ان تنصب من تشاء من الفاسدين و تعزل من تشاء منهم ملوكا و امراء و رؤساء.

الشعوب العربية بدلا من الثورة الحقيقية للخلاص من ملوكهم و امرائهم و رؤسائهم و من يساندهم يندبون حظهم و يكتفون بالشكوى بانتظار الفرج لينأموا قريري العيون.

الربيع العربي تحول الى خريف عربي بسبب عدم الاستمرار بالثورة للخلاص من حكامهم و من يساندهم و راحت دماء شهدائهم و جرحاهم بدون فائدة. الحكام العرب الفاسدون الخبثاء يدركون ان ثورات شعوبهم لن تطول و ان قشمرة شعوبهم بالوعود الاصلاحية الكاذبة سهلة.

اخر هذه الوعود الاصلاحية الكاذبة حزم الفاسد ابو حزم الفساد التي اخمدت تظاهرات الوسط و الجنوب حنى بعد ان قتلهم و جرحهم برصاصه و اعمى عيونهم بفلفله و خنقهم بدخانه.

لو استمرت التظاهرات على شدّتها لهرب ابو حزم الفساد و من معه و انتصر ولد الخايبة بدلا من انتصار ابو حزم الفساد الذي يرنو لدورة ثانية لا للإصلاح بل لنهب ما تبقى من المال العام.

ثالثا: الخلافات بين الدول العربية وصلت الى حد الحروب فيما بينها مبرمجة

من قبل الغرب بقيادة امريكا لتسهل السيطرة عليهم و اللجوء الى امريكا لحل خلافاتهم كما تشتهي.

هذه الاسباب جعلت العرب امّة بائسة خائبة لا قيمة لها بالرغم من سعة ارضهم و تعداد نفوسهم الكبير و ثرواتهم الطبيعية الهائلة.

الحل: ثورات حقيقية مستمرة لا تهدأ الابعد طرد الملوك و الامراء و الرؤساء الفاسدين الخونة العملاء على راسهم ملوك و امراء الخليج الوهابي لانهم بسبب مالهم الوافر احتضنوا المنظمات الارهابية لخدمة امريكا و حلفائها و نشروا القتل و الدمار في العالم العربي.

بالضافة الى الارهاب الوهابي مال الخليج الوهابي يساند الحكام العرب الفاسدين ليبقوا في مناصبهم و قد نجحوا بذلك و سيسي مصر اول الفائزين خاصة بعد ان باع جزر مصر العزيزة لآل سعود.

ملاحظة: نجاح ثورات الشعوب العربية خارج الخليج الوهابي يقلق ملوك و امراء الخليج الفاسدين لان الثورات قد تمتد للخليج ما يدفعهم لإخماد الثورات الشعبية خارج الخليج بكل الوسائل و قد نجحوا بمؤامراتهم عليها.