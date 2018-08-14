حكومة كوردستان تزف خبراً ساراً للموظفين

كشفت مصادر صحفية كوردية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الاموال من بغداد الى اقليم كوردستان، معلنة توزيع رواتب جميع الموظفين قبل حلول عيد الاضحى.

ووفقا للمعلومات التي نقلتها وسائل اعلام كوردية، فان المبلغ الشهري الذي ترسله بغداد قد وصل الى الاقليم، ويبلغ هذا الشهر 317 مليار دينار، ومن المقرر توزيع رواتب جميع الموظفين الذين لم يتسلموا رواتب شهر ايار الماضي.

واضافت انه مع توزيع رواتب شهر ايار للموظفين فانه سيتم ايضا توزيع رواتب المتقاعدين.

وتعتمد حكومة اقليم كوردستان في توزيع الرواتب على موظفيها، على مصدرين رئيسين، الاول من وزارة الثروات الطبيعية والاخر هو ما ترسله الحكومة العراقية من اموال.

يشار الى ان الاقليم يحتاج الى 650 مليار دينار لتوزيع رواتب جميع موظفيه، حسبما تعلنه حكومة كوردستان.