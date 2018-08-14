ديالى توقف ارسال اجهزة ومستلزمات طبية لخانقين وحياة مئات المواطنين في خطر

علقت مديرية صحة ديالى ارسال الاجهزة والمستلزمات الصحية الخاصة بمرضى الكلى الى مستشفيات خانقين، الامر الذي يعرض حياة المئات من المرضى الى الخطر.

وقال مدير مركز الكلى الاصطناعية في مستشفى كلار العام كاروان محمد في تصريح صحفي، ان المركز لمستشفى كلار العام التابع للمديرية العامة لصحة كرميان قام بتأمين 150 من مستلزمات غسل الكلى لمستشفى خانقين العام.

واوضح ان المديرية العامة لصحة ديالى قامت منذ اكثر من شهر بتعليق مستلزمات غسل الكلى عن مستشفى خانقين العام.

واشار الى انه فضلا عن تامين المستلزمات المستلزمات الطبية لغسل الكلى من مركزهم في كلار تتم معالجة الاشخاص الذين يحتاجون لغسل الكلى.

واكد ان اكثر من الف شخص بحاجة مستمرة لغسل الكلى، منوها الى انه اذا لم تتم عملية الغسل فستكون حياتهم في خطر.

وتشير مصادر مطلعة في خانقين الى ان مسؤولي الوحدات الادارية في ديالى تقوم منذ نحو سنة بتهميش قضاء خانقين ولا يقومون بتوصيل اية خدمات لها.