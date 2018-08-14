ديلويت تكشف معلومات موثقة حول بيع نفط كوردستان في الأسواق المحلية

نشرت شركة ديلويت العالمية للتدقيق والإستشارات تقريرها الثالث حول تدقيق ومراجعة نشاطات وعمليات قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وذكر موقع حكومة الاقليم انه “في إطار مشروع تدقيق ومراجعة نشاطات وعمليات قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان من قبل جهة مختصة ومؤهلة علمياً وفنياً وذات شهرة دولية بنزاهتها وإستقلاليتها، فلقد أُوكلت المهمة الى شركة ديلويت العالمية للتدقيق والإستشارات، وتم نشر تقريرها الثالث في الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، حيث تضمن بيانات ومعلومات جديدة حول (التصدير، الإستهلاك والنفقات والإيرادات النفطية) للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 (من 1 كانون الثاني وحتى 31 آذار 2018)”.

واضاف انه “وإيفاءاً بالإلتزام الوارد في البيان السابق للمجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز الصادر بتاريخ 1/8/2018الخاص بإعلان التقرير الثاني لشركة (ديلويت)، والذي تضمن وعداً بتطوير التقارير من حيث المعلومات بصورة مستمرة، نعلن تقرير شركة (ديلويت) الثالث متضمناً ما يتعلق بالعائدات والمعدل الشهري لبيع البرميل الواحد من النفط في اليوم الواحد. وقد أُضيف الى التقرير الثالث فصل مستحدث يحتوي معلومات موثقة تحت مسمى (تحليل عملية البيع لمصافي النفط والبيع المحلي للنفط الخام) والمعدل العام لسعر بيع البرميل الواحد من النفط الخام في الأسواق المحلية”.

وتابع ان المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز سيستمر في العمل على تطوير وإغناء التقارير المتعلقة بالتدقيق والمراجعة وذلك من خلال إعتماد ملاحظات ومقترحات وما تبدى تجاهه من ردود فعل من قبل الأطراف المعنية. وإن حكومة إقليم كوردستان تؤكد وتجدد إلتزامها بإستمرار شركتي (Deloitte) و (Ernst & young) تدقيق ومراجعة جميع عمليات قطاع النفط والغاز وبدعم مهامها في الإقليم وممارسة أعمالها بكامل إستقلاليتها مع مراعاة معايير الشفافية والنزاهة.

ويتوقع المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز نشر التقرير الرابع لشركة ديلويت والمتعلق بنتائج التدقيق والمراجعة حول التصدير، الإستهلاك، ومصاريف وعائدات النفط للأشهر الثلاثة الثانية من عام 2018 أي (1 نيسان وحتى 30 حزيران 2018) في أقرب فرصة ممكنة.