زيباري لسليم الجبوري “الاخونجي”: فشلت مناوراتك كافة وانتهت بهزيمة مذلة لك

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الثلاثاء ان رئيس البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري قد “فشل” رغم محاولته بالحصول على مقعد واحد في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي.

وقال زيباري انه “سقوط مدوي لرئیس البرلمان العراقي الاخوانجي سلیم الجبوري فی الانتخابات الاخیري بعدم فوزە بمقعد، نتیجة لسیاساتە العرجاء و تقلباتە السیاسیة الذاتیە بعد انتهاء عملیات العد والفرز الیدوی”.

وأضاف انه فشلت مناوراتە البرلمانیة کافة لتغیير قانون المفوضیة العلیا للانتخابات حتى يتلاعب بالنتائج ،وانتهت بهزیمة مذلة لە لان النفاق لە حدود ولم تسعفە الاموال التي صرفت على الدعایة فی الفضائیات العراقیة والعربیة لان الشعب واع”، حسب تعبيره .