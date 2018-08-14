شرطة لندن تكشف هوية منفذ حادث “الدهس” قرب البرلمان البريطاني

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الشخص الذي نفذ حادث الدهس قرب مبنى البرلمان في العاصمة لندن “بريطاني الجنسية”.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن الشرطة، قولها إن “منفذ الهجوم (لم تكشف عن اسمه) يبلغ من العمر 29 عاما، وأنه يحمل الجنسية البريطانية، لكنه مولود في دولة أخرى (لم تذكرها).

وقالت إنه أمضى نحو أربع ساعات في طريق مؤد إلى البرلمان قبل تنفيذ حادث الدهس.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الرجل في وقت سابق اليوم بعدما دهس عددا من المشاة بسيارته، قبل أن تصطدم بحواجز أمنية قرب مبنى البرلمان.

وأعلنت شرطة العاصمة أنها تتعامل مع الحادث على أنه “إرهابي”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن الشرطة: “نحن نتعامل في هذه المرحلة مع الحادث على أنه إرهابي، وتتولى إدارة مكافحة الإرهاب التحقيق”.

وطوقت الشرطة الشوارع المحيطة في المنطقة، وقالت إنه لم يكن هناك شخص آخر بالسيارة غير السائق، ولم يتم العثور على أسلحة داخلها.