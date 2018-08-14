كوردستان تحدد مهلة لأصحاب المشاريع المتلكئة وتحذرهم من اجراءات

شكلت حكومة اقليم كوردستان لجنة عليا لمراجعة مشاريع المساطحة والمشاريع المتلكئة في محافظة اربيل، فيما اعلن المتحدث باسم رئاسة بلديتها عن امهال اصحاب تلك المشاريع اسبوعا واحدا لمراجعة البلدية.

وتلكأت خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع وتعثر اكمال مبان كثيرة، لاسباب مختلفة.

بهذا الصدد، قال المتحدث باسم رئاسة بلدية اربيل المهندس كرمانج دشتكي في تصريح صحفي، ان حكومة اقليم كوردستان شكلت لجنة عليا يشارك فيها ممثل عن وزارة البلديات والسياحة لمراجعة تلك المشاريع.

واضاف دشتكي ان المشاريع المتلكئة غير المكتملة كثيرة جدا وخصوصا المشاريع الممنوحة عن طريق المساطحة الى التجار الذين لم يتمكنوا من اكمالها، مبينا ان البلدية وقعت عقودا مع اصحاب تلك المشاريع ويجب عليهم الالتزام بتلك العقود.

واشار الى انه في المرحلة الاولى منحت اللجنة مهلة اسبوع واحد لاصحاب 28 مشروعا لمراجعة البلدية واستئناف العمل لاستكمال مشاريعهم، محذرا انه في حال عدم الالتزام فان الحكومة ستتخذ اجراءات قانونية ضدهم.

وتابع ان اهداف الحكومة من هذا التحذير هي توفير فرص العمل للشباب والمواطنين العاطلين عن العمل وكذلك التخلص من المناظر غير الجميلة لعدد من هياكل المباني العالية التي تشوه منظر العاصمة.

وافاد دشتكي بانه في المرحلة الثانية فان اللجنة ستقوم بتحذير 50 مشروعاً آخر بالاضافة الى المشاريع الـ28 المشار اليها للالتزام باستكمال مشاريعهم.