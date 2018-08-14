ماذا فعلت بغداد استعدادا لموسم الامطار؟

اعلنت امانة بغداد عن خطة عمل تتضمن القيام بحملة صيانة شاملة لشبكات ومحطات الصرف الصحي ابتداء من 5/8/ 2018 استعدادا لموسم الامطار المقبل”.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان “امانة بغداد أعدت آلية عمل لتنفيذ الحملة تتضمن تنظيف شبكات تصريف مياه الامطار والصرف الصحي والمشبكات المشتركة ضمن الشوارع الرئيسة والمحلات السكنية ومعالجة التخسفات في خطوط تصريف مياه الصرف الصحي مع تأهيل واصلاح المضخات والغواطس العاطلة ولوحات السيطرة الكهربائية والمغذيات”.

واضافت ان الحملة تشتمل على خطة طوارئ تنفذ عند سقوط الامطار ومعالجة مناطق الاختناقات وتشخيص مناطق التلكؤ ووضع الحلول وسبل المعالجة لمواقع الخلل مع اصلاح وادامة الآليات التخصصية وتأهيل محطات الانفاق ومشبكات السكرينات للمحطات العمودية والغاطسة الى جانب تشكيل فرق للمتابعة الميدانية مع تقديم الاسناد والتعاون مع الاقسام الاخرى لكل دائرة بلدية وتهيئة مستلزمات العمل من آليات وعمال ومعدات”.