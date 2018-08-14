مجلس الوزراء يصوت على عدة قرارات منها تخص التعيينات والبصرة

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وشهدت الجلسة التصويت على محضر الاجتماع المنعقد بشأن تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك.

وناقش المجلس بشكل موسع متابعة القرارات التي صدرت لتأمين احتياجات المحافظات.

وتمت مناقشة رفع اداء المصارف الحكومية الزراعي والصناعي والعقاري والتصويت على مجموعة من الاجراءات بخصوصها.

وناقش المجلس تخفيض الرسم الكمركي على الاجهزة الطبية والمستلزمات الصحية والادوية المنقذة للحياة والمعدات والمستلزمات الزراعية والمعدات الانتاجية وادوات البناء والإعمار وكتب اللغة الانكليزية.

وتم التصويت على تأمين مبلغ اغطية مخصصات منسوبي جهاز مكافحة الارهاب.

وصوّت مجلس الوزراء على تأمين الدفعة الاولى من المبلغ المخصص لمشروع تأهيل موقع الطمر الصحي في البو عيثة.

ووجه مجلس الوزراء بشمول خريجي المبادرة التعليمية من حملة الشهادات العليا بالتعيين في المحافظات التي تم التعاقد معهم عليها وبموجب ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ويتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الكليات على نحو يكون للخريج الاول حصة التعليم العالي والبحث العلمي والثاني والثالث على الوزارات والجهات الاخرى بحسب الاختصاص والموقع الجغرافي.

وتم التصويت على تخفيض رسوم السياحة لزوار الزيارة الاربعينية، اضافة الى تعديل نظام جوازات السفر.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل فائدة القرض السويدي.

وتم التصويت ايضا بالبتّ في توصيات الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة المموّل من قبل القرض البريطاني لاختيار الشركة المتخصصة.