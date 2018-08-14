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مجلس الوزراء يوافق على حزمة جديدة من القرارات في 11 محافظة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، موافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات تخص 11 محافظة.

وقال العبادي في المؤتمر الاسبوعي ان “مجلس الوزراء وافق على حزمة قرارات تخص 11 محافظة، لاقامة المشاريع وتوفير الخدمات”.

واضاف ان “مجلس الوزراء صادق اليوم على تخصيص درجات وظيفية لحركة الملاك”.

واكد العبادي “علينا الجلوس مع الدول المجاورة لحل مشكلة المياه”.

وانطلقت شرارة التظاهرات في العراق من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من شهر، احتجاجا على نقص الخدمات وفرص العمل، قتل وجرح فيها المئات بعد صدامات مع القوات الأمنية.

وعلى إثر احتجاجات البصرة خرجت تظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، حيث تشهد هذه المحافظات حراكا مستمرا.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين بعد أن قامت المرجعية الشيعية في النجف بتأييد الاحتجاجات.

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