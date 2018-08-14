مجموعة من الأشخاص يهاجمون بالحجارة مبنى ناحية في محافظة دهوك

رشق مجموعة من الأشخاص اليوم الثلاثاء مبنى ناحية “گرد‌سین” التابعة لقضاء عقرة في محافظة دهوك بالحجارة.

وروى شهود عيان سبب وقوع الحادثة ان شرطة الناحية توجهت الى عدة منازل لغرض تنفيذ أوامر القاء قبض بحق عدد من الأشخاص على خلفية مشاكل عائلية، مردفين بالقول ان أولئك الأشخاص الصادرة بحقهم القاء القبض رفضوا الانصياع لأوامر الشرطة لتحدث مشاجرة وملاسنة كلامية بينها وبين عشائر المطلوبين.

وأوضح الشهود ان في اثناء عودة قوات الشرطة دهست احدى سيارتها وعن غير عمد طفلا مما أدى الى اصابته بجروح نقل على اثرها الى مستشفى طوارئ عقرة.

وتابع الشهود ان حادثة الدهس عمق الخلافات بين الجانبين ليبادر عدد من الأشخاص الى مهاجمة مبنى الناحية عبر رشقها بالحجارة.