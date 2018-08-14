مصادر استخبارية عراقية تكشف معلومات جديدة عن البغدادي وترشيح خليفة لداعش خلفا له

افادت مصادر استخبارية يوم الاثنين ان طيران القوة الجوية العراقي، استهدف في شهر حزيران الماضي اجتماعا لقيادات تنظيم داعش في الاراضي السورية، استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في حزيران الماضي عن تنفيذ المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو العراقي ضربات جوية استهدفت مواقع للتنظيم المتشدد اسفرت عن قتل واصابة عدد من قيادات داعش.

وقالت المصادر انه “تبين فيما بعد اصابة البغدادي بجروح بليغة جراء تلك الضربة، جعلته بحكم الميت سريرياً ولا يستطيع ممارسة مهامه، الامـر الـذي دفـع بعـض قيـادات داعش غـير العراقيين الى ترشيح المدعو ( ابو عثمان التونسي) لتولي القيادة خلفا للبغدادي”.

وأشارت المصادر الى ان “خلافات حادة وانقسامات غير مسبوقة حدثت في صفوف التنظيم، نتيجة لموقف قادته من العراقيين الرافض لترشيح التونسي”.