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مصدر أمني يحذر: داعش قريب من بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بوجود خطر من قبل عناصر تنظيم داعش في ريف قضاء الطارمية، شمالي بغداد، يهدد المدنيين.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المصدر قوله إن “هناك خلايا تابعة لداعش تنشط بين فترة وأخرى وتتعرض للمدنيين، واشتبكت في الأيام الأخيرة أكثر من مرة مع القوات الأمنية العراقية”.

وأضاف أن “تلك الخلايا تهدد حياة المدنيين، ويحاول التنظيم من خلالها إثبات وجوده، ورغم انتهائه عسكريا لكنه بقي يهدد هذه المناطق التي تكثر فيها المناطق الزراعية والبساتين”.

يذكر أن السلطات الأمنية العراقية تعمل على بناء سور حول العاصمة بغداد لحمايتها من أية هجمات إرهابية قد تتعرض لها، فقضاء الطارمية كان يشكل مصدر قلق بالنسبة للعاصمة، وهو يتبعها إدارياً.

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