ملفات ساخنة في مباحثات ابو الغيط والعثيمين من بينها الملف العراقي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 14الثلاثاء الرابع عشر من اغسطس 2018 الجاري الدكتور يوسف العثيمين الأمين لعام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

صرح بذلك السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات التى يواجهها العالمان العربي والإسلامي، خاصة وأن كافة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية هم أعضاء فاعلون فى ذات الوقت فى منظمة التعاون الإسلامي، إضافة لتشابك العديد من مجالات عمل المنظمتين فى المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء قد ركز على تطورات القضية الفلسطينية وأهمية تنسيق الجهود بين المنظمتين من أجل دعم المواقف الفلسطينية على الساحة الدولية وضمان تأييد أكبر عدد من الدول لقضية الفلسطينيين العادلة، فضلاً عن ضرورة العمل على مساندة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين فى الشرق الأدنى “الأونروا” لمواجهة الأزمة المالية التى تشهدها الوكالة وضمان التمويل المستمر لعملياتها.

وأضاف عفيفي أن اللقاء تطرق كذلك للأزمات فى المنطقة العربية وبخاصة الأزمة اليمنية والتطورات على الساحة العراقية، كما أوضح عفيفي أن الأمين العام والدكتور العثيمين أكدا من ناحية أخرى على أهمية العمل على تعزيز التعامل القائم بين المنظمتين لضمان التحرك الفاعل على المستوى الدولي بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية فى مختلف المجالات.