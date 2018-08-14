نينوى تعدم “داعشيا” شارك “بغزوات” ونفذ عمليات اعدام

أصدرت محكمة جنايات نينوى حكما بالإعدام بحق مدان ارتكب عدة عمليات في المحافظة بينها اغتيالات ضد القوات الأمنية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “الهيئة الاولى في محكمة جنايات نينوى نظرت قضية متهم أدين بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي وقضت بإعدامه بعد ثبوت ارتكابه أعمالا إجرامية”.

وأضاف بيرقدار أن “المدان قام باغتيال عدد من افراد الشرطة والجيش بأسلحة كاتمة للصوت مع زرع عبوات ناسفة في منطقة باب البيض ومنطقة قبر البنت ومنطقة البورصة ومنطقة وادي حجر في نينوى”.

واشار الى ان “المجرم قام باعدام عدد من المدنيين في منطقة باب الحديد وشارع غازي ومنطقة السجن في مدينة الموصل واشترك بما يسمى (غزوات) ضد القوات الامنية المشتركة”.

وبين المتحدث الرسمي أن “حكم الاعدام صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.