شاكر فريد حسن

قام مجهولون بالاعتداء على سيارة الناشطة المعروفة وفاء زبيدات، ابنة بسمة طبعون، وهي مركونة أمام بيتها.

ويأتي هذا الاعتداء الجبان والرخيص والدنيء على زبيدات، على خلفية أفكارها ومعتقداتها ومواقفها السياسية والفكرية ونشاطها الثقافي والاجتماعي والسياسي، ودورها في نشر الوعي الثقافي والسياسي بين أبناء بلدها وفي القرى البدوية.

ويندرج الاعتداء في اطار العنف المجتمعي المستفحل والمستشري في مجتمعنا، والارهاب والقمع الفكري وتكميم الافواه.

وهو اعتداء على حرية الفكر والتعبير، حيث أن التعبير عن الرأي، والاعلان عن موقف فكري وسياسي وعقيدي هو حق لكل انسان.

اننا اذ نعلن عن استنكارنا وادانتنا لهذا العمل الجبان بحق الزميلة والصديقة الناشطة المجتمعية وفاء زبيدات، ونرفضه جملة وتفصيلًا. ويجب أن لا يؤدي الخلاف حول افكارنا وممارساتنا ونشاطنا وزينا الى العنف والاعتداء الجسدي.

ومن الضروري حل الخلافات والاشكالات بالحوار الهادىء العقلاني ومن خلال القلم وبطريقة حضارية.

ومع استهجاننا لهذا العمل بحق زبيدات نطالب الشرطة بملاحقة الفاعلين ومعرفة المجهولين الذين قاموا بالاعتداء على السيارة وتقديمهم للمحاكمة.

واننا اذ نتضامن ونقف مع الناشطة وفاء زبيدات، نقول لها ” يا جبل ما تهزك ريح “.