10 أخبار تود معرفتها قبل الثانية عشرة ظهراً ليوم الثلاثاء 14 – 8 – 2018

هذه أبرز الأخبار في العالم حتى كتابة هذا الموجز المختصر، الذي ستطلعون على تفاصيله وتفاصيل الأخبار الواردة فيه على موقع «الشرق الأوسط» الإلكتروني خلال ساعات… aawsat.com

– أفاد مسؤولون اليوم (الثلاثاء)، بأن مقاتلين من حركة «طالبان» اجتاحوا أجزاء كبيرة من قاعدة للجيش في شمال أفغانستان، فقتلوا 10 جنود على الأقل وأصابوا 15، كما أسروا عشرات آخرين في القتال خلال اليومين الماضيين.

– ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال لديه ما يتراوح بين 20 و30 ألف مقاتل في سوريا والعراق.

– وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار يجيز الإنفاق العسكري، ويتضمن ضوابط مخففة على عقود الحكومة الأميركية مع شركتي «زد تي إي» و«هواوي تكنولوجيز» الصينيتين.

– بدأت كوبا مناقشة عامة نادرة لإصلاح دستورها الذي يرجع إلى حقبة الحرب الباردة، في عملية تصفها الحكومة بأنها ديمقراطية، ويقول معارضوها إنها ضرب من الاحتيال.

– انتزعت العاصمة النمساوية فيينا لقب «أفضل مدينة ملائمة للعيش في العالم» من مدينة ملبورن الأسترالية، التي احتفظت باللقب لمدة سبع سنوات متتالية.

– قتل جندي أميركي من الوحدات الخاصة بانفجار عبوة ناسفة في إقليم هلمند في جنوب أفغانستان، كما أفاد البنتاغون.

– خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للسنة الحالية على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية.

– وُلد طفل على طريق سريعة في بريطانيا أمس (الاثنين)، أثناء ازدحام مروري خانق، نجم عن حادث تحطم حافلة ما تسبب في إصابة العشرات.

– قال مسؤولو تصفية شركة الطيران الألمانية المقرر تصفيتها «أير برلين» اليوم (الثلاثاء)، إن الشركة تستطيع سداد القروض، التي حصلت عليها من الحكومة الاتحادية الألمانية قبل إشهار إفلاسها.

– أعلن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم عن صفقة تاريخية مع «فيسبوك»، ستسمح للمتفرجين في شبه القارة الهندية بمشاهدة كل المباريات خلال المواسم الثلاثة المقبلة مجاناً على شبكة التواصل الاجتماعي.

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»