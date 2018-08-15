ماجد الجبوري

السلبيات هواي وما تصيرلنه جارة, لأن كله حرامية وفاشلة, كل إلي تحط أيدك عليه يطلع مو خوش آدمي, لا أكو نقطة بداية ولا نقطة نهاية لهذه المشاكل, من تجي الأفكار وأحاول أغير الحال, أكول ما عليه بكلشي, أروح أبتلي ويكثر الحجي, وسين وجيم ما إلي خلكهن, آني موظف وآخذ راتبي, وخلي نارهم تاكل حطبهم, مو بس فكرتي هذه, حتى أصدقائي هم هيج يفكرون, منو تلزمه يكلك ( آني شعليه !!! )

عندي أخوي يداوم مدير مدرسة ابتدائية؛ مو كلش يلتزم بتطبيق القوانين التربوية, ماكو فرق عندهم بين الطالب الشاطر والطالب الكسلان, لأن حالات الغش موجودة بشكل مو طبيعي, هذا إذا مو المعلمين يغششون الطلاب؛ مو بس الطلاب حتى المعلمين المخلصين يشعرون بالظلم, لأن المقربين للأدارة بس الوصولين والأنتهازين, أخوي (المدير) يجهل بأمور الأدارة والقيادة, راح أروح أكعد وياه وأنصحه حتى يتحسن آداء مدرسته, بس ( آني شعليه !!! )

صاحبي موظف بمديرية الضرائب؛ هذا مو بس ما يلتزم بقوانين الدولة, حتى يحرف القوانين ويستغفل الدولة, يخفض الضرائب لأصحاب معامل الطابوك ومحطات البنزين والمقاولين..الخ, مقابل رشوة يرتشيه منهم, ( طبعاً هو يسميه هدية أو عربون صداقة), المصيبة مو هذه, المصيبة المواطن الفقير إلي ما يعرف شنو السالفة, يشلع باب كلبه وما تخلص شغلته، وهو المسكين عباله هذا الروتين الممل والقاتل, لأن هذا صاحبي الملعون ضحك عليه وكاله هذه قوانين الدولة ( طبعاً آني ضد البيروقراطية, بس المشكلة المواطن وكع بين حانة ومانة) فراح أروح اشتكي عليه وأبلغ النزاهة عنه, بس هو صاحبي ليش أفقده و ( آني شعليه !!! ).

أخوي يريد يرشح لمجلس النواب, وصاحبي هم يريد يرشح بس لمجلس محافظة؛ كون نفزع فزعت الحيهم, إلمن تريد الحيل يا بوسكينة, هم صاحبي وهم أخوي, وأذا فازوا آني مسيطر على مجلس محافظة ومجلس النواب, إي واحد من جماعتي وكرايبي يحتاج شي آني ما أقصر؛ على وسادة الليل أنكطعت الكهرباء وكتلنه الحر, كلت هذا الي ما يعرف يدير المدرسة راح يعرف يدير وزارة الكهرباء! وهذا حرامي الضريبة معقولة ما راح يصير حرامي المحافظة! ذولة واحدهم فاسد وثانيهم فاشل, أحسن شي الصبح لو أمنعهم من الترشيح, لو أفضحهم للناس حتى محد ينتخبهم, من صار الصبح أتذكرت البلد محتلينه الحراميه بقت على الذولة ( حجي الليل صبح خفت) بالوطن ( آني شعلية !!! ).