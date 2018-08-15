أربيل تهيئ منتخب شباب العراق للنهائيات الاسيوية

يدخل منتخب شباب العراق بكرة القدم يوم السبت المقبل معسكرا تدريبيا يمتد الى الثاني من الشهر المقبل تحضيرا للمشاركة بنهائيات اسيا التي ستقام في اندونيسيا خلال شهر تشرين الاول المقبل.

ويتكون الوفد من عبد الجليل صالح مديراً اداريا وقحطان جثير مدربا وغالب عبد الحسين ومؤيد جودي مساعدين وحسين جبار مدربا لحراس المرمى وارشد الساعدي منسقا إعلامياً وعبد الرحمن جابر وعبد العباس جبار معالجين وعدي جبار اداريا ووحيد محسن مديرا للتجهيزات.

كما يضم الوفد ٢٨ لاعبا هم هافال بهاء الدين كاكه حمد ووليد عطية عبد السلام ومحمد عقيل مراد وكرار مويد جودي لحراسة المرمى، ويحيى جبار حسين وليث نجم عبد وحسين حسن جاسم وديار قحطان سليمان وميثم جبار مطشر وعلي رعد كاظم وعباس بديع وهيب ومصطفى علي حسن وصهيب رعد حاتم ومرتضى سليم غازي وعباس جاسم لعيبي ومنتظر عبد الامير هادي وحسين خالد علي وعلي شوقي يعقوب ووكاع رمضان جمعة ومؤمل عبد الرضا جبر وامير سلمان محمد واحمد سرتيب عمر ومحمد الباقر كريم وامير علاء كاظم وعبد الستار مجيد وايهاب حسن خزعل وحسن رائد حسن ومصطفى حميد حسين.

يذكر ان القرعة أوقعت العراق الى جانب اليابان وكوريا الشمالية وتايلند في نهائيات كاس اسيا للشباب ٢٠١٨ في اندونيسيا.