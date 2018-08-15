أوقفوا الإنتهاكات ضد أربيل ورموزها ومعالمها التاريخية

شه مال عادل سليم

يعد تمثال (حمامة السلام البيضاء ) من أحد أهم التماثيل التي اشتهرت بها مدينة ( إربل ـ أضيفت الياء إليها فيما بعد واصبح أربيل ـ هه ولير )العريقة , والذي تحول مكان التمثال مؤخرا وبقرار ارتجالي غير مسؤول صادرمن بلدية اربيل تحول الى ( مرافق صحية ) … !!

قام النحات الاربيلي المعروف الاستاذ( جابر بيرداود اسماعيل ـ ابو ژيان )(1 ) ببناء تمثال( حمامة السلام البيضاء) في عام 1959 في قلب مدينة اربيل ( غرب القلعة ) وسط ساحة اُطلق عليها اسم ( ساحة السلام او ساحة حمامة السلام ) وما تزال هذه التسمية شائعة حتى الان لدى عامة الناس في مدينة اربيل ,ومن الجدير بالذكر ان الفنان ( جابر بيرداود) استلهم فكرة انشاء تمثال ( حمامة السلام ) من (حمامة السلام البيضاء التي رسمها بيكاسو ) عام 1949، والتي اصبحت شعارا للمؤتمر العالمي لمناصري السلام الذي أنعقد بتاريخ 20 ولغاية 25 نيسان من عام 1949 في باريس وبراغ والتي أصبحت منذ ذلك الحين رمزا لحركة السلام , الا ان (حمامة )النحات الاربيلي (جابر بيرداود اسماعيل)كانت حمامة جاثمة على الأرض(غير طائرة) وضعت على قاعدة مربعة ارتفاعها اكثر من ( 13 )م (متسعة الأَسفل ضيقة الأَعلى), من الجدير بالذكر إن قاعدة النصب صممت بشكل هندسي من قبل المناضل المهندس الاربيلي المعروف ( هاشم عبدلله قادرالجلبي )(2 ), وقد تكفل بجميع مصاريف صنع التمثال المذكور ونصبه، كل من المقاول ( المناضل شريف جامباز والذي كان عضوا بارزا في منظمة انصار السلام) وشريكه المناضل المقاول( فائق نادر ) , وبعد انجاز العمل نصبت (حمامة السلام ) فى أكبر ميادين اربيل , ومنذ ذالك الوقت عرفت الساحة بـ( ساحة حمامة السلام ) .

وراء هذا التمثال قصص كفاح طويل سجلت الصراع بين إرادة الشعب وسطوة الحاكم المستبد ، بين الدعوة إلى الحرية والسلم وبين القيود والإستبداد والسجون , ففي عام 1961 تولى العقيد (بدرالدين علي ـ ابو قصي )(3 ) منصب متصرف لواء اربيل , كان(علي ) انسانا حاقدا وظالما عسوفأ , بعد مضي اسابيع على مباشرة عمله كمتصرف قرر ازالة تمثال (حمامة السلام ـ أحد أهم التماثيل التي اشتهرت بها اربيل ) وفى لحظة هدم وتحطيم التمثال قال مخاطبا الجماهير المحتشدة بالقرب من ساحة السلام : (لو لم يكن الموقع ساحة عامة لبنيت عليها مرافق صحية ) . ..!!

وبدل ان تعيد الجهات المعنية الاعتبار للفنان النحات الكبير ( جابر بيرداود اسماعيل ) كواحد من كبار فناني العراق واقليم كوردستان ليظل حاضرا بابداعاته الفنية كعلم من أعلام الفن والنضال والسلام وذالك بإعادة تشييد تمثال ( رمزي) في نفس المكان ومشابه لـ ( حمامة ـ النحات الكبير جابر بيرداود ) تلك الحمامة التي اغتيلت بيد اعداء السلام … !! قامت بلدية اربيل مؤخرا بتحقيق حلم المجرم (بدرالدين علي ) المُنتظر منذ عقود و حولت الساحة المعروفة بساحة ( حمامة السلام ) والتي تشتهر بها مدينة اربيل منذ الخمسينات من القرن الماضي الى ( مرافق صحية ) …!!

مالعمل :

اقترح من خلال هذا المقال , واطالب الاربيليين بتشكيل هيئة وباسرع ما يمكن لاحياء المواقع التراثية والتاريخية في مركز اربيل وخارجها على شاكلة هيئة انقاذ قلعة اربيل للعمل من اجل ايقاف هدم الابنية والمحلات والاسواق والميادين القديمة في المدينة , ومطالبة الحكومة والجهات المعنية ومنها وزارة الثقافة بتشكيل لجنة فنية تضم متخصصين فى مجال الترميم وإنشاء التماثيل يكون منوط بها ترميم وتجديد التماثيل التاريخية في اربيل وإقليم كوردستان بشكل عام لإعادة الامانة الى اصاحبها ) , و الوقوف وقفة جادة لمشروع الـ (ماستر بلان )(4 ) وتخطيطاته العمرانية الغريبة على تراث اربيل وابنيتها وساحاتها ومحلاتها القديمة المبنية بالطابوق الاحمر والتراب والذي لا يستثني من الازالة والهدم حسب كل التقديرات، غير (القلعة) بحجة التجديد والحداثة، التي لا تتلائم اطلاقا مع تراث تلك المدينة واثارها وابنيتها القديمة ….

فلو رجعنا الى الثمانينات من القرن الماضي وتحديدا إلى 1980 ـ 1984 حين ارادت (بلدية اربيل )بناء مجموعة من الدكاكين حول القلعة وذالك باقتطاع اجزاء من ارضها المحيطة بالقلعة واثر ذالك قدم اهالي اربيل مذكرة احتجاج الى الجهات المعنية ومنها الى وزارة الثقافة والاعلام ، طالبوا فيها بوقف المشروع فورا لمخالفته وتعارضه مع قانون الاثار العراقية) الذي يمنع التجاوز على المواقع التاريخية والاثرية والتراثية وفعلا اجيب لطلبهم و الغي المشروع .)(5 )

ان التغيرات ( المشوهة ) التي حصلت ومن المتوقع ان تحصل لاحقا وفق خطة واسعة تمتد لـسنوات على ابرز معالم مدينة اربيل التاريخية وخاصة بعد تنفيذ الخطوات الاولية من مشروع الـ (ماستر بلان) والتي تهدد بزوال المناطق التاريخية القديمة في المدينة وخاصة بعد هدم سوق ( خانقاه القديمة ) وازالة كل الدكاكين والمحلات التجارية المحيطة بالقلعة والمقابلة لها بما فيها سوق (الدلال خانة , سوق الهرج ـ احد معالم السوق الكبير في مدينة اربيل , كان يقع في الجهة الشمالية الشرقية منه) , وكان يضم المئات من الدكاكين والأسواق والعمارات و تمّ تعويض اصحابها بمحلات في سوق (نيشتمان)(6 )الاهلية , كما قضى المشروع على جزء من المقبرة العامة ( مقبرة جراخ ) او المقبرة الشرقية (والتي تقع شرقي المدينة ) و تعتبر من اكبر مقابر مدينة اربيل , وسماها (ابن المستوفي) المقبرة العامة وذكرها (ابن خلكان )وقال : ( انها تقع الى الجنوب الشرقي من القلعة مشرفة على وادي اربيل الجنوبي ) , ومن المقرر تحويل المنطقة الى متنزة صغير حسب الخطة الموجودة .

وحسب تصريح رئيس قسم المشاريع الفنية في بلدية اربيل سوف يشمل مشروع الهدم محلات ( خانقاة وتعجيل ) (7)ومحلة العرب القديمة التي تقع بالقرب من القلعة ايضاً . ويعد هذا الجزء من أقدم أحياء مدينة اربيل خاصة و انه يضم السوق الرئيسي القيسرية ( السوق المسقف ) (8) الواقعة وسط المدينة والتي تعتبر جزءأ من الارث التاريخي التراثي و الاثري التي لاتقل شأنا عن قلعتها الشامخة و(منارة جولي ..التي قامت مؤسسة ايطالية عام 2009 بترميمها كمعلم سياحي) (9) و بناية قشلة الإنكليز وشيخ الله واحياء قديمة كثيرة اخرى . .

اسأل كل من يهمه أمر اربيل :

هل اعتمد مشروع الـ (ماستر بلان ) حقا على التكوين التراثي والحضاري والمعماري في اشكال الابنية العصرية التي تم بنائها على انقاض ماهدم وازيل بحجة التجديد والحداثة ؟ اذا كان الجواب بنعم ؟ هل حقا ان اسواق ( نيشتمان ) والأسواق والمراكز الجديدة التي شيدت مؤخرا على انقاض ما هدم من الابنية القديمة والاماكن الاثرية يتوافق مع التكوين التراثي والمعماري للمدينة ؟

هل بتشييد هكذا ابنية نستطيع ان نحافظ على ارثنا الثقافي والتاريخي في اربيل ؟ السنا بحاجة الى وقفة ومراجعة جدية من اجل الحفاظ على ارثنا التاريخي الذي هو امتداد لتاريخ البشرية ؟ وهل التجديد يعني القلع من الجذور ومحو التراث وهدم المعالم الحضارية والاساءة لرموز والشخصيات الاربيلية ؟ هل يتم التجديد لتحقيق الفائدة العامة ام العكس ؟ اليس من الاجدر ان يتم انجاز المشاريع العمرانية ـ البناء وتوسيع الطرق والخ …في مناطق بعيدة عن مركز المدينة ؟

اخيرا اقول ـ أن الوطن ليس فقط مباني وابراج وعمارات واسواق ومنتجعات وفنادق فخمة وزجاجية عالية ، بل هو إرث تاريخي ، يستدعي الحفاظ عليه كما يحافظ المرء على ممتلكاته الشخصية, اضافة الى انها تعتبر ملكاً للأجيال المقبلة , وعلية ان الحفاظ والترميم وتوثيق التراث المعماري والحضري لأربيل موطن ” الآلهة العظيمة ” ( الإلهة عشتار) ، هو من صلب مسؤوليتنا التاريخية والوطنية والاخلاقية يجب عدم التفريط بها ….

, اضافة إلى ان استذكار مبدعينا الذين رحلو بعد مسيرة طويلة من العطاء والابداع وتركوا لنا ارثا كبير نفتخر به , يعد استذكارهم واجبا علينا وعلى الجهات المعنية.

واليوم، ينبغي لنا جميعا نحن ( الاربيليين ) أن نقف وقفة حازمة وقوية بوجه الجهات المعنية ونقول : كفى عبثا برموز وشخصيات اربيل السياسية والثقافية والاجتماعية ….

كفى عبثاً بالمواقع الأثرية والتراثية والتاريخية في اربيل , والتي طالت وللاسف يد العبث بعضها ( عمدا ) ….

نعم ..للمحافظة على الإرث التاريخي الذي تكتنزه أراضي اربيل العريقة

نعم لاعادة ( حمامة السلام ) الى مكانها الاصلي …

نعم لرد الاعتبار للنحات الكبير صاحب تمثال ( حمامة السلام ) و تمثال( كورد وعرب ) وتمثال (الزعيم عبدالكريم قاسم )وعشرات الاعمال الفنية النادرة الاخرى و التي تعتبر جزءأ من الارث التاريخي لــ(هه ولير ) ولمكانتها العريقة في تاريخ منطقة الشرق الاوسط ….

نعم لرد الاعتبار للرموز والشخصيات السياسية والثقافية والعلمية الاربيلية .

اوقفوا التجاوزات والانتهاكات ضد مدينة أربيل ورموزها ومعالمها الأثرية …

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1 ـ الاستاذ جابر بيرداود اسماعيل : تولّد 1925- اربيل محلة خانقاه , اكمل دراستة الايتدائية والمتوسطة في اربيل , تخرج في دار المعلمين- القسم العالي فرع العلوم ـ بغداد ,والذي كان يشمل تخصصات عدة منها (البيولوجيا ـ علم الاحياء والفيزياء والرياضيات ) , وهناك تعلّم( جابر بيرداود ) مهنة تحنيط الحيوانات والطيور والنحت والفن التشكيلي بشكل عام فخضع لدورات تدريبية لإكتساب الخبرة. ثم حمل خبرته وعاد الى مدينته اربيل , وكان عدد المحنطين والنحاتين في اربيل لا يتعدى أصابع اليد الواحدة , عمل معلما في مدينة كويسنجاق وثم انتقل الى اربيل , ومن ابرز اعماله النحتية ( تمثال الزعيم عبدالكريم قاسم تمثال كورد وعرب وحمامة السلام ، وتماثيل رياضية ضخمة زينت بها ملعب اربيل و عشرات اعمال فنية متميزة اخرى , تزوج عام 1949 من السيدة ( عطية حسن بيرم ) , توفي بحادث مروم في 26 ايلول 2002 .

2 ـ هاشم عبدلله قادر الجلبي ..تولّد 1928 ـ اربيل محلة القلعة , اكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في اربيل وتخرج في كلية الهندسة المدنية في بغداد , اعتقل عام 1949 وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات مع سنة مراقبة قضاها في سجن نقرة السلمان السيئ الصيت وسجن الكوت وسجن بغداد, في عام 1957 تزوج من المناضلة والمربية الاربيلية ( ساكنة سليمان ) , شارك في المؤتمر الخاص لاتحاد الطلاب العالمي الذي عقد في( بكين) عام 1958 , شغل منصب رئاسة بلدية اربيل من 3 اب 1970 إلى 8 اذار 1975 , ثم عين مديرا لبلديات محافطة اربيل ,اُحيل على التقاعد في عام 1983 , وتوفى في 26 ـ 7 ـ 1985 .

3 ـ العقيد (علي بدر الدين ـ ابو قصي ): ضابط قومي شوفيني , استعمل الصلاحية التي أعطيَت له من قبل حكومة الزعيم عبدالكريم قاسم وثم الانقلابيين القتلة لقمع الوطنيين والشيوعيين في كوردستان اسوة بضباط قوميين اخرين من امثال المجرم ( الزعيم صديق مصطفى في السليمانية والعقيد الركن طه الشكرجي في كويسنجاق ). قبل ان يصبح ( علي ) متصرفا للواء اربيل في عام 1961 , كان قائمقاما لقضاء راواندوز , عرف ( علي ) بقساوته وعنفه تجاه الشيوعيين ومنظماتهم في اربيل , لم يترك اي اثر حسن طوال مدة عمله في اربيل والتي دامت (3 ) سنوات عجاف ( من نيسان 1961 الى نيسان 1964 ) . اصدر قرارات الاعتقال للوطنيين والشيوعيين الاربيليين , كان يأمر بأعتقال العائلات وحتى الاطفال الرضع منهم ( ولم يحق لشخص اخر ان يلقي القبض على احد في اربيل دون علمه ودون موافقته ) , وحتى ( يوسف اسماعيل السراج ) والذي كان مدير شرطة اربيل في زمن ( علي ) لم يستطيع عمل اي شيء بدون علمه , كان ( علي )يعتدي على الوطنيين وعوائلهم ويعاملهم بقسوة لاتوصف وعليه كان الناس يشكون من بطشه وظلمه ولحد هذه اللحظة يتذكرون فترة حكمه المقيت , وبعد اندلاع ثورة ايلول 1961 اصبح ( علي ) اكثر حقدا وعنفا على الشعب الكوردي وكل الوطنيين والشيوعيين تحديدا , واتخذ موقفا عدوانيا صارما منهم . في عام 1964 , نقل متصرفأ للواء العمارة , ونتيجة بطشه وقساوته هناك احيل على التقاعد بعد عدة اشهر من عمله وعلى اثر ذالك انتقل الى العاصمة بغداد , وبعد فترة قصيرة اغتيل من قبل مسلحين مجهولين أمام داره نتيجه اعماله وبطشه تجاه ابناء الشعب العراقي واخلاصه للانقلابيين ) , وفي مقابلة مع نجله (المقدم الطيار قصي بدر الدين وهو امر السرب/ 66 طائرة مي25 قتل لاحقا اثناء تنفيذ مهمة قتالية في معركة الفاو الاولى في شباط 1986 بعد تحطم طائرته القاصفة ) يقول ( المقدم الطيار قصي علي بدرالدين )والذي كان مع والده اثناء اغتياله في بغداد , يقول (بان والده اغتيل على يد ما يسمى العصاة ويقصد بهم( البيشمركة).

4 ـ ماستر بلان , التصميم الاساسي الجديد . . لتجديد مدينة اربيل .

5 ـ يمنع قانون الاثار العراقية المرقم (59) لسنة 1936 والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1974 وبالقانون المرقم (164) لسنة 1975 … التجاوز على الاماكن الاثرية في العراق .

6 ـ سوق نيشتمان الاهلية : سوق اهلي كبير يقع وسط المدينة ـ مقابل القلعة , خصص جزء من محلاتها لاصحاب الدكاكين التي هدمت محلاتهم كتعويض لهم بعد تنفيذ مشروع الـ (ماستر بلان) …

7 ـ ( حانقا وتعجيل ) من اقدم محلات المدينة , سكن فيها خليط من العوائل الاربيلية القديمة , وهي بيوت متلاصقة بعضها مع بعض داخل ازقة ضيقة ، بعض منها مغلقة النهايات ، و هي مبنية بالطابوق والطين الاحمر المخلوط بالتبن الاصفر اللماع كانها الرمز الذي نراه في لوحات مايكل انجيلو , ابواب بيوتها خشبية مطعمة باقراص حديدية سوداء او ممتزجة بالحروف الكبيرة ومتشققة في جوانبها ووسطها كانها درع اخترقته سيوف , يسمع المرء قرقعتها مع فتحها او اغلاقها . اما شبابيكها فانها مزخرفة بالوان وخطوط دائرية , مستقيمة و وملتوية كانها لوحة اثرية نادرة فالتة عن الاطار .

8 ـ القيسرية : واحدة من المعالم التراثية في أربيل، تقع قبالة قلعة أربيل التراثية , ويعود تاريخ تشييدها إلى عهد السلطان (مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين بن محمد( 27 محرم 549هـ/1153م – 14 رمضان 630هـ/1232م /),. يوجد حاليا في ( اربيل ) قيسريتين مسقفتين تقعان على الواجهة الجنوبية للقلعة ذات المداخل المتعددة , وهما القيسرية الكبيرة , والقيسرية الصغيرة والتي تعرف بسوق الخياطين وتعتبران المركز الرئيسي للتجارة والتسويق اليومي, وقد بنى القيسريات الحالية بعض الاسر الثرية في اربيل . وكانت لهذه القيسريات ابواب ضخمة من الخشب مغلقة بالصفائح تغلق ليلا , وظلت هكذا الى اواخر الخمسينات .

9 ـ (منارة جولي او منارة السلطان مظفرالدين كوكبري) : وهي ثاني أهم معلم بعد قلعة اربيل، تقع هذه المنارة في الجهة الغربية من مدينة اربيل ويرجع عهدها الى حكومة الاتابكيين وقد عرفت بالمظفرية نسبة الى حاكم اربيل (مظفر الدين كوكبري . ترتفع المنارة نحو (80) قدما عليها كتابات ونقوش مهمة ولها قاعدة مثمنة الشكل مشيدة بالجص والآجر وفي داخل المنارة سُلّمان متاكلان ولها بابان مغلقان وماذنة منقوشة ومزخرفة … اما القسم العلوي من الماذنة فمقسم الى اربعة اقسام يفصل كل قسم عن الاخر شريط مزين بالزخارف . وزخارف هذه الاقسام الاربعة مكوّنة من خطوط هندسية منكسرة متداخلة

المصادر :

1ـ تاريخ اربيل ـ الاستاذ زبير بلال اسماعيل .

2 ـ مذكرات المناضلة الاربيلية المعروفة ( فتحية محمد مصطفى ـ ام شوان )

2 ـ لقاء مع الصحفي الاربيلي المخضرم الاستاذ عمر فرهادي .

3 ـ لقاء مع الشخصية الاربيلية المعروفة الاستاذ بختيار كمال شعبي ( صهر الفنان جابر بيرداود اسماعيل )

4 ـ ( أزالة احياء أربيل القديمة تحتاج مراجعة جدية) بحث تم نشره على المواقع الإلكترونية عام 2010 بقلم ـ شه مال عادل سليم.

5 ـ موسوعة اربيل ( ئنسكلوبييدياى هه ولير) ـ كريم شاره زا