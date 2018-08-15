Posted on by

اتحاد الكرة يتخذ حزمة عقوبات بشأن احداث مباراة ميسان واربيل بعد الاعتداء على حكم المباراة

اجتمعت لجنة المسابقات المكلفة بالإشراف على تصفيات المجموعة الاولي في اربيل المؤهلة لدوري الممتاز بعد احداث مباراة ناديي اربيل و ميسان التي جرت الثلاثاء 14 اب 2018 في ملعب فرانسو حريري واستنادا للصلاحيات الممنوحه لها من قبل رئيس الاتحاد العراقي ورئيس لجنة المسابقات، و بعد الاطلاع على تقارير مشرف المباراة والحكام وقررت الاتي: استنادا للمادة (10) عقوبات الاندية الفقرة (5) و للمادة (7) احكام تنظيمية الفقرة (21) من لائحة المسابقات قرر ما يلي

1- خسارة نادي ميسان (3-0).

2- حرمان مساعد مدرب نادي ميسان ( اثير كريم) من مرافقة الفريق لما تبقي من البطولة.

3- حرمان لاعب نادي ميسان ( عبدالله احمد عبدالله) رقم (3) لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

4- اعتماد تقرير مقيم الحكام بالنسبة لاداء الطاقم التحكيمي.

5- تثمن اللجنة للموقف الايجابي لادارة وفد نادي ميسان لاحتواء الموقف و حسن التعامل الايجابي في تهدئة الموقف.

يشار الى ان مباراة اربيل وميسان كانت قد رافقتها احداث شغب واعتداء على حكم اللقاء نوزاد صالح.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close