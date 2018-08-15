اتحاد الكرة يتخذ حزمة عقوبات بشأن احداث مباراة ميسان واربيل بعد الاعتداء على حكم المباراة

اجتمعت لجنة المسابقات المكلفة بالإشراف على تصفيات المجموعة الاولي في اربيل المؤهلة لدوري الممتاز بعد احداث مباراة ناديي اربيل و ميسان التي جرت الثلاثاء 14 اب 2018 في ملعب فرانسو حريري واستنادا للصلاحيات الممنوحه لها من قبل رئيس الاتحاد العراقي ورئيس لجنة المسابقات، و بعد الاطلاع على تقارير مشرف المباراة والحكام وقررت الاتي: استنادا للمادة (10) عقوبات الاندية الفقرة (5) و للمادة (7) احكام تنظيمية الفقرة (21) من لائحة المسابقات قرر ما يلي

1- خسارة نادي ميسان (3-0).

2- حرمان مساعد مدرب نادي ميسان ( اثير كريم) من مرافقة الفريق لما تبقي من البطولة.

3- حرمان لاعب نادي ميسان ( عبدالله احمد عبدالله) رقم (3) لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

4- اعتماد تقرير مقيم الحكام بالنسبة لاداء الطاقم التحكيمي.

5- تثمن اللجنة للموقف الايجابي لادارة وفد نادي ميسان لاحتواء الموقف و حسن التعامل الايجابي في تهدئة الموقف.

يشار الى ان مباراة اربيل وميسان كانت قد رافقتها احداث شغب واعتداء على حكم اللقاء نوزاد صالح.