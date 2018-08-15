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اصابة خمسة عمال بحريق قرب مشروع في بغداد يُفتتح السبت

أصيب خمسة من عمال امانة بغداد، اليوم الاربعاء، بحروق شديدة نتيجة تعرضهم الى حادث حريق في ساحة الائمة في مدينة الكاظمي شمالي بغداد.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان ان الحادث الذي نجم عن اصطدام عجلة بباعة مادة البنزين، أسفر عن نشوب حريق اسفر عن اصابة خمسة من منتسبي امانة بغداد كانوا يعملون في الساحة، ثلاثة منهم حروقهم شديدة.

واضاف البيان ان العمال المصابين كانوا يعملون في تطوير ساحة الائمة ضمن مشروع الق بغداد الذي اطلقه الموسيقار العراقي نصير شمة بايعاز من امانة مجلس الوزراء وبالتعاون مع امانة بغداد، والذي سيفتتح السبت المقبل.

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