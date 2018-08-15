الأمن يقبض على 22 مقامراً داخل “كازينو” في السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء عن القاء القبض على 22 مقامرا داخل كازينو بمركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان قوات الشرطة بدأت بحملة لتفتيش الكازينوهات في السليمانية، مبينة ان الشرطة تمكنت الليلة في احد الكازينوهات من القاء القبض 22 متهما بممارسة القمار، إضافة الى ضبط مليون، و630 الف دينار عراقي، و100 دولار امريكي.

وأضاف البيان انه المتهمين قد تم حبسهم بأمر من القضاء، وقد خضعوا للتحقيق من قبل مركز شرطة “سەراوە پەڕاوی”.

وتابع البيان ان مديرية شرطة محافظة السليمانية تؤكد على استمرارها في عمليات البحث والتفتيش في جميع الكازينوهات، والكافيتريات بمدينة السليمانية، مؤكدا ان المتهمين كافة سيواجهون القانون.