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الأولمبية توقف الإجراءات الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضيّة

قررت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إيقاف كل الإجراءات الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية الى إشعار آخر.
ذكر ذلك عضو المكتب الإعلامي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية رحيم الدراجي لــ(المدى): وأضاف أن القرار اتخذ بعد اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بالأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق حيث تم بحث الطرفين الإجراءات الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية والبيان الذي أعلنته الاتحادات الذي أشارت فيه الى رفضها إقامة الانتخابات مالم تستند إلى معايير قانونية ومهنية تجعلها غير معرضة للطعن والتشكيك.
وتابع انه بناءً على ماتقدم فإن اللجنة الاولمبية تعلن إيقاف كل الإجراءات الخاصة بإقامة انتخابات الاتحادات الرياضية والمكتب التنفيذي والعمل على إجراء حوارات لاحقة مع أهل الشأن من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتأمين إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية وسلامتها قانونياً.

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