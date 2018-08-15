الإعلان عن أسماء الأفلام الدولية المشاركة في مهرجان أفلام الأطفال بإيران

يشارك قرابة الـ 15 فلما سينمائيا من انتاج اكثر من 14 بلدا حول العالم

في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الدولي للأطفال واليافعين

في إيران وما يلي أسماء الافلام المشاركة في المسابقة الدولية كما

اعلنتها إدارة الهيئة الإعلامية لمهرجان الفيلم الدولي للأطفال واليافعين

في إيران:

الف ـ الأفلام السينمائية:

1 ـ «زرافتي» My Giraffe من إنتاج ألمانيا ، بلجيكا ، هولندا

2 ـ «الصيادين السحرة» The Witch Hunters من إنتاج صربيا

3 ـ «المرئي وغير المرئي» The Seen and unseen من إنتاج إندونيسيا

4 ـ « في الليلة التي سبحت» The night I swam من إنتاج فرنسا واليابان

5 ـ «المحارب الاخير» The last Warrior من إنتاج روسيا

6 ـ «المنزل» Home من إنتاج كوريا الجنوبية

7 ـ «حبات الفلفل ولعنة الملك الأسود» The peppercorn and the curse of

the black king من إنتاج ألمانيا

8 ـ « حتى البطولة» Hero Steps من إنتاج كولومبيا

9 ـ «أطفال الصيف» Summer Children من إنتاج أيسلندا والنرويج

10 ـ «کیشان» Kishan من إنتاج الهند

11 ـ «وحيدا» Alone من إنتاج فرانسا

12 ـ «كاسبر و اِيما: الذهاب الي للمشي» Casper and Emma: Go Hiking من

إنتاج النرويج

13 ـ «ويندي» Wendy من إنتاج ألمانيا

14 ـ « أبناء جنكيز» Children of Genghis من إنتاج منغوليا

15 ـ «البطل الصغير» Little Spirue من إنتاج بلجيكا .

يشار الى أنه سيتم الاعلان لاحقا عن أسماء الأفلام السينمائية الإيرانية

المشاركة في المسابقات بالإضافة إلى أسماء الأفلام المشاركة قسم

المسابقات الدولية. حصل القائمين على العرض على نسخ من الأفلام الدولية

المشاركة وبدأوا بتحضيرها للعرض.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي الحادي والثلاثين لأفلام الأطفال

واليافعين بايران ICFFسينعقد من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2018 بإدارة

«عليرضا رضاداد» في قسميه المحلي والدولي بمدينة أصفهان التاريخية

بإيران.