الاتحاد العراقي يصدر عقوبات على ميسان بعد ضرب حكم

اصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم العراقي عقوبات على خلفية الاحداث المرافقة لمباراة اربيل وميسان التي جرت امس بملعب فرانسوا حريري.

واجتمعت لجنة المسابقات المكلفة بالإشراف على تصفيات المجموعة الاولى في اربيل المؤهلة لدوري الممتاز بعد احداث مباراة ناديي اربيل وميسان التي جرت بتاريخ (١٤-٨-٢٠١٨) في ملعب فرانسوا حريري استنادا على صلاحيات ممنوحه لها من قبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ونائب الثاني ورئيس لجنة المسابقات وبعد اطلاع على تقارير مشرف المباراة و حكام تقرر ما يلي:

١- استنادا للمادة (١٠) عقوبات الاندية الفقرة (٥) و للمادة (٧) احكام تنظيمية الفقرة (٢١) من لائحة المسابقات قرر ما يلي

١- خسارة نادي ميسان (٣-٠).

٢- حرمان مساعد مدرب نادي ميسان ( اثير كريم) من مرافقة الفريق لما تبقي من البطولة.

٣- حرمان لاعب نادي ميسان ( عبدالله احمد عبدالله) رقم (٣) لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

٤- اعتماد تقرير مقيم الحكام بالنسبة لتقيمة الاداء طاقم التحكيمي.

٥- تثمن اللجنة الموقف الايجابي لادارة وفد نادي ميسان لاحتواء الموقف و حسن التعامل الايجابي.

واقدم حكم مباراة اربيل وميسان على انهاء المباراة قبل وقتها الاصلي بعد اعتداء عنيف من لاعبي ميسان وكادره التدريبي على الحكم، اعتراضا على قراراته.