Posted on by

البنتاغون يرد على الأمم المتحدة بشأن داعش في العراق

رفض المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون، الثلاثاء، تأكيد حجم داعش، بناء على تقرير أصدرته الأمم المتحدة الاثنين.

وأضاف روبرتسون خلال مؤتمر صحافي أنه يجهل المعايير التي بُني عليها هذا التقرير.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن ما بين 20 و30 ألفا من مقاتلي داعش لا يزالون في العراق وسورية رغم هزيمة التنظيم وتوقف تدفق الأجانب للانضمام إلى صفوفه.

وأفاد مراقبو العقوبات في المنظمة الدولية بأن أعضاء التنظيم في العراق وسورية “موزعون بالتساوي تقريبا بين البلدين، بينهم عدة آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وجاء في التقرير أيضا أن داعش “لا يزال قادرا على شن هجمات داخل الأراضي السورية”.

وأشار إلى أن التنظيم لا يسيطر بشكل كامل على أي أراض في العراق، ولكنه لا يزال ناشطا من خلال “خلايا نائمة من العملاء المختبئين في الصحراء وغيرها من المناطق”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close