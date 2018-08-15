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الحكومة العراقية تتسلم أول سيارة تعمل بالطاقة النظيفة وتتعهد بتعميمها على السكان

أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الأربعاء عن تسلمها اول سيارة من شركة تويوتا من سيارات “الهايبرد – نوع بيريوس” التي تعمل بالطاقة النظيفة في خطوة جديدة لتقليل الانبعاثات الغازية وتقليل الاعتماد على البنزين .

واوضحت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصحة والبيئة شذا كاظم في بيان ان سيارة هايبرد تعمل بالوقود البنزيني والبطارية التي تشحن ذاتياً اثناء عمل المحرك ، مما يقلل الاعتماد على وقود البنزين بنسبة ٦٠٪؜ وبالتالي التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة الملوثة للبيئة والاعتماد على الطاقات المتجددة وحسب التوجه الحكومي من الامانة العامة لمجلس الوزراء .

وأضافت ان شركة تويوتا سلمت وزارة الصحةالبيئة سيارة الهايبرد نوع بيريوس لتقوم باختبارها على مدى شهرين من النواحي كافة لضمان عملها بالشكل الصحيح في ظروف العراق المناخية ووفق شروط المتانة والامان وبكفاءة عالية .

وذكر البيان ان استخدام هذا النوع من السيارات الصديقة البيئة يعد خطوة جديدة باتجاه الطاقات المتجددة وما لهذا المشروع من عوائد بيئية واقتصادية وصحية اضافة الى كونها تقنية حديثة سيتم ادخالها للمجتمع العراقي لرفع الوعي بين المواطنين وزيادة الاقبال على شراء هكذا نوع من السيارات.

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