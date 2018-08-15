الزيدان يؤكد امتلاك الحلبوسي ما يؤهله لرئاسة البرلمان الجديد

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الزراعة، القيادي في تحالف “المحور الوطني”، فلاح حسن الزيدان، امتلاك محافظ الأنبار محمد الحلبوسي “مؤهلات عالية” تمكنه من تولي منصب رئيس مجلس النواب للدورة القادمة.

وقال الزيدان في حديث إن “نجاح المهندس الحلبوسي في أدارة اللجنة المالية البرلمانية أعطاه زخما وعزز خبرته في العمل النيابي، كما وأن نجاحه في أدارة الحكومة التنفيذية لمحافظة الأنبار منتحه ثقة أبناء المحافظة”، عادا أن “الحلبوسي قدم نموذجا قياديا شابا على المستوى السياسي”.

وأضاف الزيدان القيادي في المحور الوطني، أن “المحور الوطني على ثقة بان المرحلة القادمة تحتاج لضخ دماء جديدة ونوعية تتمتع بالروح الوطنية والهمة العالية، والحلبوسي نموذجا، لهذه القيادة الشابة”.

وكان مصدر مطلع، قد كشف، الثلاثاء (14 آب 2018)، بأن المحور الوطني، الذي أعلن عن تشكيله اليوم، بقيادة 6 زعماء سياسيين “سنة”، قدم محافظ الأنبار، محمد الحلبوسي، مرشحاً لرئاسة البرلمان في دورته المقبلة.

وقال المصدر في حديث إن “تقديم الحلبوسي كمرشح للمحور، تم خلال اجتماع عقد بحضور ممثلي عدد من القوى السياسية، ومن بينهم (النصر)، و (دولة القانون)، و (الفتح)، فضلاً عن ممثلي (المحور الوطني)، بمنزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري”.