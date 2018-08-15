السليمانية تقرر معاقبة جهات متورطة بالطحين “الرديء” وتخاطب السكان: يمكن تناوله

صوّت مجلس محافظة السليمانية خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة يقع على عاتقها متابعة الطحين “الرديء” الذي تم توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية خلال المادة الماضية.

وقال رئيس المجلس آزاد محمد امين في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى المجلس في السليمانية، ان “الطحين الرديء الذي يتم توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية ليست له اثار سلبية على الصحة”.

وأضاف ان “المجلس صوت اليوم على ان تقوم لجنة الزراعة وبالتعاون مع متخصصين متابعة القضية”، مبينا ان “المجلس قرر أيضا ان تزور اللجنة السايلوات، والمخازن لإعداد تقرير كامل وشامل، وتشخيص الجهات المقصرة في هذا الموضوع، ومعاقبة الأطراف المقصرة لكيلا يتجرأ احد مرى أخرى ان يجلب طحينا وحنطة رديئة وغير جيدة الى السليمانية”.

وتابع امين ان “سايلو كركوك اكد ان الحنطة التي لديه اعتيادية وضمن المواصفات”، مستدركا القول ان الخلل حدث في سايلوات السليمانية”.