السنة يشكلون فريقا تفاوضيا لتشكيل الحكومة ويقدم مطالبه

اعلنت ستة قوى سنية اليوم الثلاثاء عن تشكيل فريق تفاوضي سني لبحث حوارات واتفاقات تشكيل الحكومة مبينة وجود برنامج يحمل عدة بنود.

وقال القيادي في الفريق محمد الكربولي “هذا الإعلان هو نتيجة الحوارات التي كانت جارية قبل ستة اشهر ويضم قيادات مثل جمال الكربولي واسامة النجيفي وخميس خنجر واحمد الجبوري ابو مازن وسليم الجبوري وفلاح زيدان ولدينا برنامج نريد ان يكون جزء من البرنامج الحكومي ويجب ان يكون رئيس الوزراء القادم قادر على تنفيذه”.

واضاف “اذا وجدنا هناك تجاوب مع برنامجنا من قبل فتح او سائرون والحكمة فهم الأقرب سيكونون لنا”.

وبين “اهم بنود برنامجنا هو اعادة إعمار المناطق الغربية وعودة النازحين وإخراج الفصائل المسلحة وحل مسالة المفقودين والمختطفين من تلك المناطق وغيرها من القضايا الاخرى”.