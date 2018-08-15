العبادي يشكّل لجنة دائمة للتحقيق مع منتسبين بالوزارات الامنية بقضايا الفساد والابتزاز

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بتشكيل لجنة دائمة تقع على عاتقها التحقيق بقضايا الفساد المالي والإداري، وعمليات الابتزاز في الوزارات والمؤسسات الأمنية في العراق.

وقالت اللجنة التحقيقية المركزية الدائمة في بيان اليوم الأربعاء ان “العبادي وجه بتشكيل لجنة تحقيق مركزية دائمة تتولى مهمة التحقيق مع منتسبي الوزارات والاجهزة الامنية المتهمين بقضايا فساد وابتزاز ضد المواطنين”.

وأوضح البيان انه “قد جاء هذا التوجيه في سياق الجهود المبذولة لمواجهة الفساد وحماية اداء وسمعة الاجهزة الامنية والعسكرية وللاستجابة لكل الشكاوي والتجاوزات التي يخبر عنها المواطنون عن المخالفات والرشاوى وحالات الابتزاز التي يتورط بها ضعاف النفوس من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الأمنية”.

ودعت اللجنة “المواطنين الى التعاون معها والاخبار عن كل التجاوزات والممارسات غير القانونية صيانة لحرمة القانون والشرف العسكري ودفاعا عن سمعة الغالبية العظمى من الرجال المضحين الذين ساهموا في ملحمة النصر”.

وحددت اللجنة في بيانها بريدا الكترونيا للاتصال بها وهو الاتي: (cic@nsa.gov.iq ).