العبادي يعلن المصادقة على عدة قرارات استجابة لمطالب المتظاهرين

أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء (15 آب 2018)، مصادقة المجلس على عدة قرارات استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال العبادي في كلمة له، خلال حضوره مؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي، إن “مجلس الوزراء صادق على عدة قرارات استجابة لمطالب بالمتظاهرين”.

وأضاف، أنه “تم تشكيل لجنة للإعمار والخدمات، من أجل متابعة المشاريع التابعة لمجلس الوزراء”.

ولفت إلى أن “تشكيل خلية أزمة فرعية في جميع المحافظات، للنظر في مطالب المتظاهرين”.

وأشار الى أن “العراق يبحث عن إيجاد البدائل التنموية، والاستثمار، وعدم الاعتماد على النفط فقط”.

وتابع العبادي قائلاً: “نطمح إلى إعادة البناء والاعمار بالتعاون مع دول عربية”، لافتاً إلى أن حكومته “نجحت بإيقاف استنزاف الثروة العراقية، عبر الانفاق الحكومي والتركيز على التنمية الاقتصادية”.

وبين، أن هناك “دعماً قانونياً ورقابياً للتنمية المستدامة، التي تمثل ضماناً لخلق فرص عمل جديدة”.

ونوه إلى أن “المبادرات الاقتصادية التنموية لا تخلو من التحديات الأمنية”، مبيناً أن “من حق أي مواطن المطالبة بالخدمات، وعلى الحكومة أن تستجيب”.